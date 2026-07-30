Росія вдарила по Львову понад 20 ракетами: людей рятують з-під завалів

У Львові внаслідок російської атаки вночі проти 30 липня постраждала, за останніми даними, 31 людина, серед них – троє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. «Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути ще троє людей», – зазначив очільник ОВА.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що це був «один із наймасовіших ударів по Львову». «4:45, атака, більше ніж 20 ракет», – сказав Садовий Радіо Свобода.

Вночі російські військові, за даними Повітряних сил, запускали по Україні ракети, зокрема балістичні, а також дрони. Крім наслідків у Львові, також про одну загиблу людину і двох постраждалих повідомляли у Києві, відомо про влучання по приватних будинках у передмісті Кривого Рогу, внаслідок чого загинули члени багатодітної родини, одна людина загинула на Полтавщині.