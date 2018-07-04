«Молоді вовчиці» та критики маскультури. Безкоштовний Винник розділив соцмережі

У Києві, 3 липня, в перший день музичного фестивалю Atlas Weekend виступив український співак Олег Винник. Безкоштовний вхід на фестиваль у цей день, «вірусність» поп-зірки в інтернеті, а також численні жарти і меми навколо його творчості привернули увагу до цього виступу. І дали старт новим дискусіям в соцмережах.

Прихильники Олега Винника останнім часом активізувалися в мережах. Хто – мемами, а хто – одами.

Але є й ті, хто дуже критично ставиться до нової хвилі популярності співака. Як і до його творчості.

Дехто намагається аналізувати феномен.

А перед виступом Київський метрополітен ось так оголосив, що працюватиме в цей день на годину більше.

Фани Олега Винника на Atlas Weekend радісно зустріли виступ співака.

Але є й ті, хто не залишився задоволеним.

​Пісня «Вовчиця» стала окремим мемом у любителів Винника. Багато хто приміряв на себе роль «молодої вовчиці».​

А завершилось все чергами і піснями в метро.

Олег Винник – відомий український співак. Виступає на найбільших концертних майданчиках України. На YouTube найпопулярніше відео його виступу переглянули майже 10 мільйонів разів.