На Дніпропетровщині відкрили Музей бойових дій на сході України

У Нікополі на Дніпропетровщині 20 квітня відкрили «Музей бойових дій на сході України». Створення музею ініціювали самі учасники бойових дій на Донбасі – члени Громадської спілки «Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини».

Як розповів Радіо Свобода керівник нікопольського Центру допомоги учасникам АТО Сергій Копчик, приміщення – а це колишня бібліотека – відремонтували коштом міського бюджету.

Інсталяцію, яка стала основою музею, – бліндаж та блокпост – створили самі колишні бійці.

Музейну експозицію доповнюють експонати із зони АТО – уламки снарядів зі «СМЕРЧів» та «ГРАДів», особисті речі вояків, документи, світлини тощо.

У музеї розташовані портрети 33 бійців, уродженців міста Нікополя та Нікопольського району, які загинули на Донбасі.

У будівлі музею також діятиме кімната психологічної допомоги колишнім військовим, тренінгова зала та кабінет Центру допомоги учасникам АТО.

«У приміщенні можна буде проводити тренінги, зможуть громадські організації збиратись, можна буде надавати психологічну допомогу колишнім військовослужбовцям. Будемо створювати тематичні виставки, проводити екскурсії, зокрема для старшокласників, для молоді», – сказав Сергій Копчик.

За даними з «Книги пам’яті», станом на 1 січня 2019 року на Донбасі загинуло найбільше бійців із Дніпропетровської області – 456.