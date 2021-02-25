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25 лютого 2021, Київ 15:30
Мультимедіа

До Леніна: пам’ятники царської Росії

Фото:Public domain

На історичних фотографіях зображені пам’ятники часів царської Росії, відправлені на «смітник історії» після більшовицької революції 1917 року.

Цей пам’ятник, що височіє, на честь царя Олександра II був розташований в південно-східному куті московського Кремля.

Пам'ятник на честь царя Олександра II у Москві
Пам'ятник на честь царя Олександра II у Москві

Олександр II був відомий перш за все скасуванням кріпосного права у 1861 році. Він загинув у 1881 році в результаті терористичного акту, організованого таємною революційною радикальною лівою організацією «Народна воля».

Вигляд збоку на кремлівський монумент, відкритий у в 1898 році і який викликав неоднозначні відгуки
Вигляд збоку на кремлівський монумент, відкритий у в 1898 році і який викликав неоднозначні відгуки

Роботи зі знесення меморіалу царю Олександру II розпочалися в 1918 році, коли новий російський революційний соціалістичний лідер Володимир Ленін, як повідомляється, закликав поставити на його місці пам’ятник письменнику Льву Толстому.

Цей пам'ятник царю Олександру II був встановлений в центрі Самари в 1889 році.

Пам'ятник Олександру II в Самарі в кінці 1800-х років
Пам'ятник Олександру II в Самарі в кінці 1800-х років

Фігури біля підніжжя самарської статуї ознаменували звільнення кріпаків і низку інших подій часів правління Олександра II.

Самарський меморіал, вигляд ззаду
Самарський меморіал, вигляд ззаду

Після революції більшовиків бронзовий цар був повалений, а декоративні елементи були зняті з постаменту. Пам'ятник Леніну тепер стоїть на місці царя на тій же колоні. Доля царської статуї невідома.

Пам'ятник царю Олександру III колись стояв неподалік від східного кінця Невського проспекту Санкт-Петербурга, де зараз стоїть меморіальна колона Другої світової війни.

Пам’ятник царю Олександру III в Санкт-Петербурзі – в місті, яке було столицею Росії доти, поки більшовицький уряд не переїхав до Москви в 1918 році
Пам’ятник царю Олександру III в Санкт-Петербурзі – в місті, яке було столицею Росії доти, поки більшовицький уряд не переїхав до Москви в 1918 році

Меморіал з кремезним вершником був висміяний під час його недовгого перебування в кінці головної дороги російської столиці. Один з мешканців Санкт-Петербурга охрестив його «бегемотом».

Під час відкриття пам'ятника у Санкт-Петербурзі
Під час відкриття пам'ятника у Санкт-Петербурзі

Спочатку статуя була закрита після більшовицької революції, але пізніше вона з’явилася всередині гігантської клітини під час ювілейного мітингу, присвяченого захопленню Росії комуністами. Сьогодні пам’ятник стоїть в тихому місці за межами Мармурового палацу Санкт-Петербурга.

Цей пам'ятник царю Олександру III перед первинним храмом Христа Спасителя у Москві був вперше представлений публіці в 1912 році.

Відкриття пам'ятника царю Олександру III в Москві в 1912 році
Відкриття пам'ятника царю Олександру III в Москві в 1912 році

Бронзовий пам'ятник був обезголовлений, а потім демонтований в 1918 році. Собор на задньому плані також був пізніше зруйнований атеїстичною радянською владою, але був відновлений в 1990-х роках.

Погляд на московський меморіал зі сторони Москва-ріки
Погляд на московський меморіал зі сторони Москва-ріки

Пізніше свідок, який спостерігав за руйнуванням пам'ятника, написав: «...зносити його було безглуздо. Історію Росії не можна стерти таким чином, і не можна таким чином сьогодні підняти ентузіазм [за часів ленінських комуністів-революціонерів]».

Чавунна статуя на честь царя Олександра II також була відкрита в західносибірському місті Єкатеринбурзі в 1906 році.

Пам'ятник цареві Олександру II в Єкатеринбурзі
Пам'ятник цареві Олександру II в Єкатеринбурзі

Чудові фотографії, які зберігаються в місцевому музеї, демонструють, що американська статуя Свободи була встановлена на постаменті незабаром після того, як пам'ятник цареві був знесений на початку 1917 року.

Фронтальний вигляд пам'ятника в Єкатеринбурзі
Фронтальний вигляд пам'ятника в Єкатеринбурзі

Після того, як більшовики під проводом Леніна захопили владу в Росії, на п'єдестал був поставлений бюст Карлу Марксу. Незабаром його замінив оголений «визволений робітник», якого потім замінили пам'ятником Сталіну. Сьогодні на площі стоїть великий пам'ятник Леніну.

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