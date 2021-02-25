До Леніна: пам’ятники царської Росії

На історичних фотографіях зображені пам’ятники часів царської Росії, відправлені на «смітник історії» після більшовицької революції 1917 року.
Цей пам’ятник, що височіє, на честь царя Олександра II був розташований в південно-східному куті московського Кремля.
Олександр II був відомий перш за все скасуванням кріпосного права у 1861 році. Він загинув у 1881 році в результаті терористичного акту, організованого таємною революційною радикальною лівою організацією «Народна воля».
Роботи зі знесення меморіалу царю Олександру II розпочалися в 1918 році, коли новий російський революційний соціалістичний лідер Володимир Ленін, як повідомляється, закликав поставити на його місці пам’ятник письменнику Льву Толстому.
Цей пам'ятник царю Олександру II був встановлений в центрі Самари в 1889 році.
Фігури біля підніжжя самарської статуї ознаменували звільнення кріпаків і низку інших подій часів правління Олександра II.
Після революції більшовиків бронзовий цар був повалений, а декоративні елементи були зняті з постаменту. Пам'ятник Леніну тепер стоїть на місці царя на тій же колоні. Доля царської статуї невідома.
Пам'ятник царю Олександру III колись стояв неподалік від східного кінця Невського проспекту Санкт-Петербурга, де зараз стоїть меморіальна колона Другої світової війни.
Меморіал з кремезним вершником був висміяний під час його недовгого перебування в кінці головної дороги російської столиці. Один з мешканців Санкт-Петербурга охрестив його «бегемотом».
Спочатку статуя була закрита після більшовицької революції, але пізніше вона з’явилася всередині гігантської клітини під час ювілейного мітингу, присвяченого захопленню Росії комуністами. Сьогодні пам’ятник стоїть в тихому місці за межами Мармурового палацу Санкт-Петербурга.
Цей пам'ятник царю Олександру III перед первинним храмом Христа Спасителя у Москві був вперше представлений публіці в 1912 році.
Бронзовий пам'ятник був обезголовлений, а потім демонтований в 1918 році. Собор на задньому плані також був пізніше зруйнований атеїстичною радянською владою, але був відновлений в 1990-х роках.
Пізніше свідок, який спостерігав за руйнуванням пам'ятника, написав: «...зносити його було безглуздо. Історію Росії не можна стерти таким чином, і не можна таким чином сьогодні підняти ентузіазм [за часів ленінських комуністів-революціонерів]».
Чавунна статуя на честь царя Олександра II також була відкрита в західносибірському місті Єкатеринбурзі в 1906 році.
Чудові фотографії, які зберігаються в місцевому музеї, демонструють, що американська статуя Свободи була встановлена на постаменті незабаром після того, як пам'ятник цареві був знесений на початку 1917 року.
Після того, як більшовики під проводом Леніна захопили владу в Росії, на п'єдестал був поставлений бюст Карлу Марксу. Незабаром його замінив оголений «визволений робітник», якого потім замінили пам'ятником Сталіну. Сьогодні на площі стоїть великий пам'ятник Леніну.
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