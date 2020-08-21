Протести в Білорусі: чи дотиснуть Лукашенка? | Свобода Live

Страйки і масові протести в Білорусі тривають другий тиждень. Вимоги опозиції – відставка президента Лукашенка та звільнення всіх затриманих. Представники опозиції створили Координаційну раду з передачі влади у Білорусі. ЄС не визнає результати виборів і підготував санкції проти нинішньої білоруської верхівки. Чи дотиснуть Лукашенка, чи ж він придушить білоруську революцію – обговорюємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Олександр Федута, політичний оглядач;

Віталій Римашевський, член Координаційної ради з передачі влади у Білорусі;

Тетяна Мартинова, підприємниця, блогерка з Білорусі;

Дмитро Орєшкін, російський незалежний політолог.