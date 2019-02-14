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14 Лютий 2019, Київ 22:54
Новини | Суспільство

Біатлон: дві українки фінішували в топ-20 на етапі Кубка світу в США

10-те місце Юлії Джими стало її найвищим результатом у сезоні від часу перемоги в індивідуальній гонці в Поклюці, Словенія, на першому етапі Кубка світу

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Дві українські біатлоністки змогли фінішувати в чільній двадцятці в першій гонці восьмого етапу Кубка світу, що 14 січня стартував в американському Солт-Лейк-Сіті. Юлія Джима в спринті з чистою стрільбою стала 10-ю, програвши такій же влучній норвежці Марте Олсбю-Ройселанд 55,2 секунди.

Яна Бондар з одним промахом змогла піднятися на 18-те місце.

15 лютого спринтерську гонку у США проведуть чоловіки.

Крім спринтів, у програмі змагань в олімпійській столиці 2002 року також гонки переслідування та дві змішані естафети – класична та одиночна.

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