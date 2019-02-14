Біатлон: дві українки фінішували в топ-20 на етапі Кубка світу в США

Дві українські біатлоністки змогли фінішувати в чільній двадцятці в першій гонці восьмого етапу Кубка світу, що 14 січня стартував в американському Солт-Лейк-Сіті. Юлія Джима в спринті з чистою стрільбою стала 10-ю, програвши такій же влучній норвежці Марте Олсбю-Ройселанд 55,2 секунди.

Яна Бондар з одним промахом змогла піднятися на 18-те місце.

15 лютого спринтерську гонку у США проведуть чоловіки.

Крім спринтів, у програмі змагань в олімпійській столиці 2002 року також гонки переслідування та дві змішані естафети – класична та одиночна.