Військовослужбовець Збройних сил України Костянтин Дубатовка воює на Донбасі з 2016 року. Спочатку був у складі добровольчих формувань, пізніше підписав контракт із військовим підрозділом. Дубатовка приїхав до України, аби допомогти боротися із окупацією української землі з боку Росії «Якщо у сусіда горить хата, то потрібно разом її гасити», – каже він. Війна, зауважує, фактично забрала у нього дім і родину, адже відтоді, як почав воювати, – став не в’їзним у Білорусь. Із сім’єю розійшлися у поглядах. Сьогодні солдатові залишилося ще рік служби. Надалі не знає, як йому бути, адже залишитися в Україні законних підстав не буде, а повернутися додому – потрапити в білоруські каземати. «Ми усі для себе вирішили, що будемо до кінця, поки війна не завершиться», – зазначає він.