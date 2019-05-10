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10 Травень 2019, Київ 11:12
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Воїн із Білорусі просить громадянство України – відео

Воїн із Білорусі просить громадянство України – відео
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Військовослужбовець Збройних сил України Костянтин Дубатовка воює на Донбасі з 2016 року. Спочатку був у складі добровольчих формувань, пізніше підписав контракт із військовим підрозділом. Дубатовка приїхав до України, аби допомогти боротися із окупацією української землі з боку Росії «Якщо у сусіда горить хата, то потрібно разом її гасити», – каже він. Війна, зауважує, фактично забрала у нього дім і родину, адже відтоді, як почав воювати, – став не в’їзним у Білорусь. Із сім’єю розійшлися у поглядах. Сьогодні солдатові залишилося ще рік служби. Надалі не знає, як йому бути, адже залишитися в Україні законних підстав не буде, а повернутися додому – потрапити в білоруські каземати. «Ми усі для себе вирішили, що будемо до кінця, поки війна не завершиться», – зазначає він.

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