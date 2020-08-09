Білоруські вибори: на дільниці у Києві – великі черги

На виборчій дільниці у Києві, яка розташована у приміщенні посольства Білорусі, утворилися великі черги. Людей запускають в будівлю по одному і з великими інтервалами. Виборці обурені цим, адже побоюються, що багато з них не встигне проголосувати. На їхню вимогу вийшов посол Білорусі в Україні Ігор Сокол. Посол пояснив, що було дострокове голосування та що на виборчій дільниці потрібно виконувати протиепідемічні заходи. Під обурені крики виборців він повернувся назад до приміщення посольства. Це єдине місце в Україні, де громадяни Білорусі можуть віддати голос за президента своєї країни. (Відео телеканалу «Настоящее время»)