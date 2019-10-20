Росія запустила ракети і підняла літаки. Військові навчання провели на 30 полігонах, зокрема й в окупованому Криму. До них залучили понад вісім тисяч військових. Із Криму до сусідньої Росії перекинули винищувачі Су-27, їх транспортували Керченським мостом. Під час навчань на півострові перевірили систему протиповітряної оборони випробували ракетні комплекси з максимальною зоною ураження – шістсот кілометрів. Це означає: якщо ракету випустять в районі Євпаторії, вона долетить за 20 кілометрів від Києва. Мої колеги відзняли пересування російської військової колони у Криму. Яким озброєнням вихвалялася Росія? І кого вона боїться у Чорному морі?