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11 лютого 2020, Київ 11:26
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Бойовики з Донбасу йдуть у політику

Бойовики з Донбасу йдуть у політику
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Партія угруповання «ДНР» йде в російську політику. Письменник і бойовик Захар Прилєпін оголосив про створення руху «За правду», куди увійшли не тільки російські зірки Чичеріна, Самойлов і Охлобистін, а й соратники вбитого ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка. Які ідеї відстоює «донбаська партія» в Москві? Чи є у неї шанси на виборах в Росії?

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