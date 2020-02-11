Бойовики з Донбасу йдуть у політику

Партія угруповання «ДНР» йде в російську політику. Письменник і бойовик Захар Прилєпін оголосив про створення руху «За правду», куди увійшли не тільки російські зірки Чичеріна, Самойлов і Охлобистін, а й соратники вбитого ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка. Які ідеї відстоює «донбаська партія» в Москві? Чи є у неї шанси на виборах в Росії?