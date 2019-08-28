Дикі танці чи сучасне мистецтво – що за рейв на «Київметробуді»?

Музика, мистецтво та щастя – саме так характеризують Brave! Factory організатори київського фестивалю електронної музики. Почалося все з арт-простору Closer, який три роки тому зробив територію колишньої стрічкоткацької фабрики в Києві локацією для справжнього фестивалю електронної музики та brave culture, що можна перекласти з англійської як «культура відважних». Наступного вже року фестиваль проходив на території діючого заводу «Київметробуд» та входив в огляди найкращих українських фестивалів. Цього року на український рейв чекали ще й в Європі, де тематичні видання вносили український фестиваль до найкращих подій місяця або навіть літа. Чим займається молодь на головній рейв-події та що це взагалі таке? Відповіді – в фоторепортажі Радіо Свобода.

