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28 Серпень 2019, Київ 09:45
Фотогалереї

Дикі танці чи сучасне мистецтво – що за рейв на «Київметробуді»?

Музика, мистецтво та щастя – саме так характеризують Brave! Factory організатори київського фестивалю електронної музики. Почалося все з арт-простору Closer, який три роки тому зробив територію колишньої стрічкоткацької фабрики в Києві локацією для справжнього фестивалю електронної музики та brave culture, що можна перекласти з англійської як «культура відважних». Наступного вже року фестиваль проходив на території діючого заводу «Київметробуд» та входив в огляди найкращих українських фестивалів. Цього року на український рейв чекали ще й в Європі, де тематичні видання вносили український фестиваль до найкращих подій місяця або навіть літа. Чим займається молодь на головній рейв-події та що це взагалі таке? Відповіді – в фоторепортажі Радіо Свобода.
Що таке рейв? Рейвом називають масову вечірку з діджеями, що грають наживо для слухачів електронну музику. Але це одне зі значень. Інше, більш вузьке &ndash; це окремий напрямок в електронній музиці, характерний ритмами, що повторюються та комфортні для багатогодинних танців.
1 Що таке рейв? Рейвом називають масову вечірку з діджеями, що грають наживо для слухачів електронну музику. Але це одне зі значень. Інше, більш вузьке – це окремий напрямок в електронній музиці, характерний ритмами, що повторюються та комфортні для багатогодинних танців.
Багатогодинних? Виступ діджея може продовжуватись як пів години, так і п&rsquo;ять-шість годин поспіль. Все залежить від настрою публіки, імпровізацій та бажання діджея, та дозволу організаторів.
2 Багатогодинних? Виступ діджея може продовжуватись як пів години, так і п’ять-шість годин поспіль. Все залежить від настрою публіки, імпровізацій та бажання діджея, та дозволу організаторів.
Хто виступав? Всього на фестивалі виступили 68 виконавців із різних куточків світу. Вони представили різноманітні жанри електронної музики різних направлень.
3 Хто виступав? Всього на фестивалі виступили 68 виконавців із різних куточків світу. Вони представили різноманітні жанри електронної музики різних направлень.
35 євро денний квиток &ndash; це дорого чи ні? Наприклад, дешевий квиток на Burning Man-2019 (культовий фестиваль сучасного мистецтва та електронної музики, що проходить у пустелі в Неваді, США) обійдеться у 450 доларів. А найдешевший одноденний квиток на Tomorrowland (відомий фестиваль електронної музики в Європі, що збирає до 180 тисяч відвідувачів) &ndash; 105 євро.
4 35 євро денний квиток – це дорого чи ні? Наприклад, дешевий квиток на Burning Man-2019 (культовий фестиваль сучасного мистецтва та електронної музики, що проходить у пустелі в Неваді, США) обійдеться у 450 доларів. А найдешевший одноденний квиток на Tomorrowland (відомий фестиваль електронної музики в Європі, що збирає до 180 тисяч відвідувачів) – 105 євро.
Де? На території діючого заводу &laquo;Київметробуд&raquo; створили аж шість різних сцен: Angar, Garden, Cement, Topka, Depo та Tokar.&nbsp;
5 Де? На території діючого заводу «Київметробуд» створили аж шість різних сцен: Angar, Garden, Cement, Topka, Depo та Tokar. 
Тількі танці? Більше дюжини інсталяцій та безліч арт-об&#39;єктів &ndash; по всьому &laquo;Київметробуду&raquo;. Останній теж можна вважати арт-об&#39;єктом. Це виглядає незвичним місцем для музичного фестивалю, проте для рейвів притаманні забуті забудови, старі заводи та фабричні приміщення.
6 Тількі танці? Більше дюжини інсталяцій та безліч арт-об'єктів – по всьому «Київметробуду». Останній теж можна вважати арт-об'єктом. Це виглядає незвичним місцем для музичного фестивалю, проте для рейвів притаманні забуті забудови, старі заводи та фабричні приміщення.
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Це щось нове? Україна для шанувальників електронної музики відома не лише впродовж останніх років, а ще з 1990-х, коли в Криму проходила &laquo;Республіка KaZантип&raquo;. У свій час найпопулярніший український фестиваль електронної музики, що вимушено припинив існування після анексії півострова Росією.
8 Це щось нове? Україна для шанувальників електронної музики відома не лише впродовж останніх років, а ще з 1990-х, коли в Криму проходила «Республіка KaZантип». У свій час найпопулярніший український фестиваль електронної музики, що вимушено припинив існування після анексії півострова Росією.
Яка публіка? Загального стилю немає. Кожен одягається як йому до вподоби. Проте є люди, що роблять спеціальні образи під фестиваль. Їх меншість, проте вони додають атмосфери карнавалу.
9 Яка публіка? Загального стилю немає. Кожен одягається як йому до вподоби. Проте є люди, що роблять спеціальні образи під фестиваль. Їх меншість, проте вони додають атмосфери карнавалу.
Як довго? Із 20-ї години суботи до 7-ї ранку понеділка. Проте, традиційно для рейвів, у зазначений час музика не стихла, та танці продовжились до 12-ї години. На фото &ndash; резиденти Closer Noizar &amp; Borys грають вже другий виступ на фестивалі після того, як вся запланована програма закінчилась.
10 Як довго? Із 20-ї години суботи до 7-ї ранку понеділка. Проте, традиційно для рейвів, у зазначений час музика не стихла, та танці продовжились до 12-ї години. На фото – резиденти Closer Noizar & Borys грають вже другий виступ на фестивалі після того, як вся запланована програма закінчилась.

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