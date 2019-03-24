У столиці Великої Британії Лондоні сотні тисяч людей із усієї країни зібралися, щоб висловити вимогу провести новий референдум щодо членства країни в Європейському союзі. Дотеперішні зусилля влади виконати результати первісного референдуму і домовитися про вихід із ЄС призвели до політичної кризи. Британський парламент уже двічі відхиляв узгоджений урядом країни з ЄС договір про умови виходу. У Євросоюзі ж кажуть, що про нові угоди домовлятися не будуть. Як вважають, у разі третьої спроби наступного тижня цей договір може провалитися знову. Прем'єр-міністр країни Тереза Мей заявляє, що, можливо, й не буде подавати договір на новий розгляд, якщо відчуватиме, що він так і не має підтримки. (Відео Reuters)