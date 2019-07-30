Під час брифінгу в Офісі президента говорили про голову КМДА Віталія Кличка, ймовірні зловживання під час будівництва і реконструкції мостів у Києві та формат святкування Дня Незалежності України. Зокрема, голова ОП Андрій Богдан заявив, що Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві, інформацію про які оприлюднили ЗМІ. Також він розповів про представника одного зі «смотрящих» Києва, який нібито пропонував Богдану половину від «заробленого» у Києві (йдеться про 40 млн. доларів США). І на останок у Офісі розповіли про формат святкування Дня незалежності – називатиметься це «хода гідності» і участь у цьому візьме голова держави Володимир Зеленський.