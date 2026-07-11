Насправді цей населений пункт у Запорізькій області контролюють ЗСУ. З українськими військовими, котрі обороняють Малу Токмачку, поговорив наш кореспондент.
Відео телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.
Понад 1500 днів оборони села Мала Токмачка: бійці 118-ї бригади про меми і реальність
Насправді цей населений пункт у Запорізькій області контролюють ЗСУ. З українськими військовими, котрі обороняють Малу Токмачку, поговорив наш кореспондент.
Форум