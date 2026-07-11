Понад 1500 днів оборони села Мала Токмачка: бійці 118-ї бригади про меми і реальність

Насправді цей населений пункт у Запорізькій області контролюють ЗСУ. З українськими військовими, котрі обороняють Малу Токмачку, поговорив наш кореспондент.



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