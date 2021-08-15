60 років тому, 13 серпня 1961 року, почалося зведення бар'єру між східною і західною частинами Берліна. У цей день військовослужбовці НДР з'явилися біля Бранденбурзьких воріт. Незабаром почалося будівництво загороджувальної стіни, що відокремила столицю цієї комуністичної держави від Західного Берліна, який поступово виявився оточений нею. Довжина стіни склала 155 кілометрів. Восени 1989 року, під час гострої кризи в НДР, прохід через загородження був відкритий, громадяни Східної Німеччини змогли безперешкодно потрапити до Західного Берліна. Падіння Берлінського муру ознаменувало кінець комуністичного панування не тільки в НДР, а й у Східній Європі в цілому.



Всі фотографії в цій галереї були взяті з архівів RFE/RL Інституту Гувера при Стенфордському університеті в Каліфорнії.

(Спершу галерея була опублікована 6 листопада 2014 року)