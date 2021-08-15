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Будівництво і падіння Берлінського муру (фотогалерея)

60 років тому, 13 серпня 1961 року, почалося зведення бар'єру між східною і західною частинами Берліна. У цей день військовослужбовці НДР з'явилися біля Бранденбурзьких воріт. Незабаром почалося будівництво загороджувальної стіни, що відокремила столицю цієї комуністичної держави від Західного Берліна, який поступово виявився оточений нею. Довжина стіни склала 155 кілометрів. Восени 1989 року, під час гострої кризи в НДР, прохід через загородження був відкритий, громадяни Східної Німеччини змогли безперешкодно потрапити до Західного Берліна. Падіння Берлінського муру ознаменувало кінець комуністичного панування не тільки в НДР, а й у Східній Європі в цілому.

Всі фотографії в цій галереї були взяті з архівів RFE/RL Інституту Гувера при Стенфордському університеті в Каліфорнії.

(Спершу галерея була опублікована 6 листопада 2014 року)
Розміщення військ НДР після поділу Східного та Західного Берліна. 13 серпня 1961 року​
1 Розміщення військ НДР після поділу Східного та Західного Берліна. 13 серпня 1961 року​
Поліція НДР охороняє перший відсік Берлінського муру. Комуністичний керівник НДР тих років Вальтер Ульбріхт за два місяці до цього заявляв, що ніякої стіни ніколи побудовано не буде. У ніч на 13 серпня 1961 року, коли почалося будівництво, він назвав це &laquo;антифашистським захисним бар&#39;єром&raquo;
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Поліція НДР охороняє перший відсік Берлінського муру.

Комуністичний керівник НДР тих років Вальтер Ульбріхт за два місяці до цього заявляв, що ніякої стіни ніколи побудовано не буде. У ніч на 13 серпня 1961 року, коли почалося будівництво, він назвав це «антифашистським захисним бар'єром»
Спочатку &laquo;бар&#39;єр&raquo; складався з бетонних блоків, колючого дроту і військових патрулів. Будівництво стіни як такої почалося приблизно через тиждень після того, як влада НДР поставила тимчасове загородження
3 Спочатку «бар'єр» складався з бетонних блоків, колючого дроту і військових патрулів. Будівництво стіни як такої почалося приблизно через тиждень після того, як влада НДР поставила тимчасове загородження
Будівництво ділянки Берлінського муру на Бернауер-штрассе, серпень 1961 року. Кордон між НДР і Західним Берліном був закритий 13 серпня
4 Будівництво ділянки Берлінського муру на Бернауер-штрассе, серпень 1961 року. Кордон між НДР і Західним Берліном був закритий 13 серпня
Вільям Марш, керівник бюро Радіо Вільна Європа в Берліні, бере інтерв&#39;ю у поліцейського на Потсдамській площі
5 Вільям Марш, керівник бюро Радіо Вільна Європа в Берліні, бере інтерв'ю у поліцейського на Потсдамській площі
Будівництво Берлінського муру. Фото зроблене 20 листопада 1961 року
6 Будівництво Берлінського муру. Фото зроблене 20 листопада 1961 року
Берлінський мур і закриті ним Бранденбурзькі ворота. Поруч із цим місцем через більш ніж два десятиліття 12 червня 1987 року президент США Рональд Рейган звернувся до президента СРСР Михайла Горбачова зі своєю відомою фразою: &laquo;Пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну!&raquo; &nbsp;
7 Берлінський мур і закриті ним Бранденбурзькі ворота. Поруч із цим місцем через більш ніж два десятиліття 12 червня 1987 року президент США Рональд Рейган звернувся до президента СРСР Михайла Горбачова зі своєю відомою фразою: «Пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну!»
 
Жителі Західного Берліна біля пропускного пункту &laquo;Чекпойнт Чарлі&raquo; в американському окупаційному секторі. Липень 1963 року
8 Жителі Західного Берліна біля пропускного пункту «Чекпойнт Чарлі» в американському окупаційному секторі. Липень 1963 року
Президент США Джон Кеннеді промовляє свою знаменну промову &laquo;Ich bin ein Berliner&raquo; (&laquo;Я &ndash; берлінець&raquo;) під час візиту до Західного Берліна 26 червня 1963 року
9 Президент США Джон Кеннеді промовляє свою знаменну промову «Ich bin ein Berliner» («Я – берлінець») під час візиту до Західного Берліна 26 червня 1963 року
Вигляд на Бранденбурзькі ворота крізь дротяні загородження. Червень 1968 року
10 Вигляд на Бранденбурзькі ворота крізь дротяні загородження. Червень 1968 року
&laquo;Чекпойнт Чарлі&raquo;, межа між Східним і Західним Берліном, літо 1968 року
11 «Чекпойнт Чарлі», межа між Східним і Західним Берліном, літо 1968 року
Берлінський мур і квартали Східного Берліна за ним. 1968 рік
12 Берлінський мур і квартали Східного Берліна за ним. 1968 рік
Західний бік стіни став свого роду картинною галереєю &ndash; свої графіті і малюнки на ній залишали художники і туристи з усього світу. Східна сторона, яка ретельно охоронялася, залишалася чистою. (Фото зроблене 29 квітня 1984 року)
13 Західний бік стіни став свого роду картинною галереєю – свої графіті і малюнки на ній залишали художники і туристи з усього світу. Східна сторона, яка ретельно охоронялася, залишалася чистою. (Фото зроблене 29 квітня 1984 року)
Розділений Берлін у 1986 році
14 Розділений Берлін у 1986 році
Берлінці руйнують ділянку стіни біля Бранденбурзьких воріт після того, як 9 листопада 1989 року було оголошено про відкриття кордону НДР
15 Берлінці руйнують ділянку стіни біля Бранденбурзьких воріт після того, як 9 листопада 1989 року було оголошено про відкриття кордону НДР
Відкриття кордону. Берлін, 9 листопада 1989 року
16 Відкриття кордону. Берлін, 9 листопада 1989 року
Обійми жителів Берліна, не розділеного більше. 10 листопада 1989 року
17 Обійми жителів Берліна, не розділеного більше. 10 листопада 1989 року
Військовослужбовці НДР і берлінці на ділянці стіни в районі Потсдамер-плац. 11 листопада 1989 року
18 Військовослужбовці НДР і берлінці на ділянці стіни в районі Потсдамер-плац. 11 листопада 1989 року
Знесення стіни. Берлін, Потсдамер-платц, 12 листопада 1989 року
19 Знесення стіни. Берлін, Потсдамер-платц, 12 листопада 1989 року

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