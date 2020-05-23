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23 травня 2020, Київ 21:38
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Чи зможете ви назвати ці державні прапори?

Перевірте свої знання – і дізнайтеся між тим дещо про прапори

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