У п’ятницю по обіді четверо українських полонених прибули з Мінська до Києва. Наразі вони відправилися у лікарню на обстеження та для спілкування з психологами. Пізніше Служба безпеки України проведе стандартну процедуру перевірки. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. 28 червня в аеропорту Мінська відбулася передача українському політику Віктору Медведчуку, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, чотирьох українських полонених, які перебували на території ОРДЛО. 27 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не спілкувався з кумом російського президента і політиком Віктором Медведчуком і не розуміє, чому в процесі звільнення полонених мають бути посередники.