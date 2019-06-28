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28 Червень 2019, Київ 20:40
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Четверо полонених після звільнення пройдуть фільтраційну перевірку СБУ – відео

Четверо полонених після звільнення пройдуть фільтраційну перевірку СБУ – відео
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У п’ятницю по обіді четверо українських полонених прибули з Мінська до Києва. Наразі вони відправилися у лікарню на обстеження та для спілкування з психологами. Пізніше Служба безпеки України проведе стандартну процедуру перевірки. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. 28 червня в аеропорту Мінська відбулася передача українському політику Віктору Медведчуку, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, чотирьох українських полонених, які перебували на території ОРДЛО. 27 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не спілкувався з кумом російського президента і політиком Віктором Медведчуком і не розуміє, чому в процесі звільнення полонених мають бути посередники.

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