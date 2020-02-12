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12 лютого 2020, Київ 08:43
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Чому в Криму пересохли водосховища?

Чому в Криму пересохли водосховища?
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Окупованому Кримському півострову знову бракує води, а опадів поки не прогнозують. Запасів недостатньо – Сімферопольське водосховище обміліло тому влада закликає кримчан економити. Голова Сімферопольської міської адміністрації Олена Проценко не виключає, що воду подаватимуть за графіком. Її Сімферополю вистачить ще на три місяці. У селі Тополівка Білогірського району люди власним коштом проклали водопровідні труби від джерела. Але державне підприємство «Вода Криму» взяло на баланс ці комунікації. «А може до Криму продавати воду і у такий спосіб наповнити бюджет України?» – пропонує голова бюджетного комітету України Юрій Арістов. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, навпаки, вважає, що енергетична блокада і перекриття Північно-Кримського каналу – це санкції проти Росії через окупацію Криму. І тому ніякої торгівлі з Росією не може бути. Усі за і проти – у матеріалі Крим Реалії.

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