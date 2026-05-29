«Нести свою свободу»: у Києві стартував XIV Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал»

Черги вишикувалися у Києві уз охочив потрапити на XIV Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Протягом чотирьох днів у просторі «Мистецького Арсеналу» заплановано понад 240 подій – дискусії, публічні розмови, лекції, читання, воркшопи, презентації нових книжок і зустрічі з авторами. Окрім літературної програми, фестиваль також включає музичні, перформативні та виставкові події.

Черга на вхід у перший день роботи фестивалю
Колишній телеведучий Вадим Карп’як, а зараз військовослужбовець ЗСУ, під час офіційної частини відкриття «Книжкового Арсеналу»
Головна тема фестивалю у 2026 році – «Нести свою свободу». Її куратором став український журналіст, правозахисник, військовослужбовець і колишній військовополонений Максим Буткевич
Збір книг для українських військових «Подаруй книги фронту»
Цього року до «Книжкового Арсеналу» долучилися понад 150 учасників – серед них відомі автори, лідери думок, запрошені гості та нові імена сучасної культурної сцени
Інтерес до книжок не спадає в українців і під час війни. У 2024 році українці прочитали на 20% більше книжок українською мовою порівняно з 2023 роком, показало дослідження.
Стенд підрозділів Сил Оборони України
Вперше Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» відбувся у 2011 році
Олена Зеленська відвідала XIV «Книжковий Арсенал» у «Мистецькому Арсеналі».«Книжковий Арсенал» продовжується під час повномасштабного вторгнення, і це не менш важливо для суспільної стійкості, ніж безліч спеціальних терапій. Література віддячує своїм поціновувачам тим, що допомагає триматися», – зазначила дружина Президента України
У березні 2019 року Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку
Сергій Жадан читає свої вірші із сцени Книжкового Арсеналу»
Жадана слухають і дорослі, і діти
Дослідження «Культура в Україні» агенції Research.ua, яке Міністерство культури України презентувало в четвер у Києві, показало, що 45% українців у 2025 році прочитали більше трьох книг, а 15% не прочитали жодної.
Більшість опитаних надають перевагу паперовим виданням, 55% – електронним, а 24% – аудіокнигам
Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики України, міністерка культури України Тетяна Бережна на «Книжковому Арсеналіі»
Дослідження Інституту книги за 2024 рік показало, що найпоширенішою категорією читачів є ті, хто читає «1-4 книжки на рік». Друковані книжки читали 23% опитаних, електронним виданням віддали перевагу 12%, а ще 13% прослухали до чотирьох аудіокнижок.
Пітер Померанцев – британський журналіст, телевізійний продюсер та письменник, дослідник дезінформації та пропаганди
Розмова з Нобелівською лауреаткою Ольгою Токарчук
Ольга Токарчук підписує книгу своїм шанувальникам під час «Книжкового Арсеналу»
Черга під час автогаф-сесії до Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук
Польська письменниця, лавреатка Букерівської та Нобелівської премій Ольга Токарчук
У 2025 році Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» відвідало близько 30 тисяч людей. Через безпекові обмеження та зміни у форматі простору, викликані війною, відвідуваність була трохи нижчою за показник 2024 року, коли захід зібрав 35 тисяч відвідувачів
XIV міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» триватиме до 31 травня в «Мистецькому арсеналі»
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

