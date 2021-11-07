Яку зброю Росія стягнула до Криму та до кордонів України на Донбасі? «Іскандери», безпілотники, бойові Су-24 – що українська армія протиставить «російській загрозі»?
Ракетний комплекс «Сапсан», боєприпас «Тайфун-1», нова розробка України «Кільчень», ракетний комплекс «Нептун», бойова ракета «Корал». Американський зенітний ракетний комплекс Patriot та ізраїльський «Залізний купол». Чим інші країни захищають свій повітряний простір? Коли радянські зенітно-ракетні комплекси українська армія замінить сучасними?
Чим Україна може збити російські військові літаки та ракети?
Яку зброю Росія стягнула до Криму та до кордонів України на Донбасі? «Іскандери», безпілотники, бойові Су-24 – що українська армія протиставить «російській загрозі»?
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