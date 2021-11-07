Чим Україна може збити російські військові літаки та ракети?

Яку зброю Росія стягнула до Криму та до кордонів України на Донбасі? «Іскандери», безпілотники, бойові Су-24 – що українська армія протиставить «російській загрозі»?

Ракетний комплекс «Сапсан», боєприпас «Тайфун-1», нова розробка України «Кільчень», ракетний комплекс «Нептун», бойова ракета «Корал». Американський зенітний ракетний комплекс Patriot та ізраїльський «Залізний купол». Чим інші країни захищають свій повітряний простір? Коли радянські зенітно-ракетні комплекси українська армія замінить сучасними?