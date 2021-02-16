Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізована, заявили в Міністерстві охорони здоров'я: за 2 місяці кількість тих, хто захворів на COVID-19, зменшилася в 3 рази. Влада пояснює це жорстким тритижневим карантином, введеним після Нового року. У медпрацівників та волонтерів є й інші пояснення позитивної динаміки. (Відео проекту «Настоящее время»)
Чому в Україні знижується кількість хворих на COVID-19? (відео)
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