Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізована, заявили в Міністерстві охорони здоров'я: за 2 місяці кількість тих, хто захворів на COVID-19, зменшилася в 3 рази. Влада пояснює це жорстким тритижневим карантином, введеним після Нового року. У медпрацівників та волонтерів є й інші пояснення позитивної динаміки. (Відео проекту «Настоящее время»)