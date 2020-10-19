Сутички спортивних уболівальників із поліцією у Празі – фоторепортаж

У столиці Чехії спортивні вболівальники зіткнулися з поліцією в Празі після мітингу протесту проти нових заходів, які запровадив уряд у боротьбі з коронавірусним захворюванням COVID-19. 18 жовтня понад 2000 шанувальників футболу та хокею зібралися на демонстрацію проти двотижневої заборони на проведення усіх спортивних заходів. Заборона не стосується міжнародних змагань.
Демонстранти кидали пляшки та інші предмети в поліцію, яка пізніше розігнала та витіснила протестувальників із центральної площі Праги за допомогою димових шашок, феєрверків і водометів. Постраждало кілька людей, серед них і офіцери поліції. Як заявили представники поліції, масштабна демонстрація, яка тривала близько години, – це порушення чинного наразі в Чехії обмеження на число учасників масових акцій: не більше ніж 500 осіб, причому поділених на групи не більш ніж по 20 із не менш ніж 2-метровими відступами між групами.
Демонстранти кидали пляшки та інші предмети в поліцію, яка пізніше розігнала та витіснила протестувальників із центральної площі Праги за допомогою димових шашок, феєрверків і водометів. Постраждало кілька людей, серед них і офіцери поліції. Як заявили представники поліції, масштабна демонстрація, яка тривала близько години, – це порушення чинного наразі в Чехії обмеження на число учасників масових акцій: не більше ніж 500 осіб, причому поділених на групи не більш ніж по 20 із не менш ніж 2-метровими відступами між групами.