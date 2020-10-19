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19 жовтня 2020, Київ 20:28
Фотогалереї

Сутички спортивних уболівальників із поліцією у Празі – фоторепортаж

У столиці Чехії спортивні вболівальники зіткнулися з поліцією в Празі після мітингу протесту проти нових заходів, які запровадив уряд у боротьбі з коронавірусним захворюванням COVID-19. 18 жовтня понад 2000 шанувальників футболу та хокею зібралися на демонстрацію проти двотижневої заборони на проведення усіх спортивних заходів. Заборона не стосується міжнародних змагань.

Демонстранти кидали пляшки та інші предмети в поліцію, яка пізніше розігнала та витіснила протестувальників із центральної площі Праги за допомогою димових шашок, феєрверків і водометів. Постраждало кілька людей, серед них і офіцери поліції. Як заявили представники поліції, масштабна демонстрація, яка тривала близько години, – це порушення чинного наразі в Чехії обмеження на число учасників масових акцій: не більше ніж 500 осіб, причому поділених на групи не більш ніж по 20 із не менш ніж 2-метровими відступами між групами.
Затримання демонстрантів під час протесту проти обмежувальних заходів щодо COVID-19 на Староміській площі в Празі, 18 жовтня 2020 року. Тисячі футбольних і хокейних фанатів зі всієї країни зібралися в центрі столиці Чехії на знак протесту проти останніх обмежень уряду та напали на поліцію після закінчення демонстрації
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Затримання демонстрантів під час протесту проти обмежувальних заходів щодо COVID-19 на Староміській площі в Празі, 18 жовтня 2020 року.

Тисячі футбольних і хокейних фанатів зі всієї країни зібралися в центрі столиці Чехії на знак протесту проти останніх обмежень уряду та напали на поліцію після закінчення демонстрації
Під час зіткнення спецзагонів поліції з протестувальниками, коли сотні демонстрантів, здебільшого хулігани, протестували проти нових заходів чеського уряду в зв&#39;язку з пандемією COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на Староміської площі в Празі
2 Під час зіткнення спецзагонів поліції з протестувальниками, коли сотні демонстрантів, здебільшого хулігани, протестували проти нових заходів чеського уряду в зв'язку з пандемією COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на Староміської площі в Празі
Спецпризначенці поліції затримують демонстранта на Староміській площі в Празі
3 Спецпризначенці поліції затримують демонстранта на Староміській площі в Празі
Чеська поліція застосувала сльозогінний газ та водяну гармату, щоб розігнати натовп сотень протестувальників, які напали на поліцейських після мітингу
4 Чеська поліція застосувала сльозогінний газ та водяну гармату, щоб розігнати натовп сотень протестувальників, які напали на поліцейських після мітингу
Сутички демонстрантів зі спецпризначенцями під час акції протесту проти обмежень, які запровадив чеський уряд для запобігання поширенню COVID-19
5 Сутички демонстрантів зі спецпризначенцями під час акції протесту проти обмежень, які запровадив чеський уряд для запобігання поширенню COVID-19
Чеська поліція застосувала подразливий газ і водомет для розгону натовпу із сотень агресивних демонстрантів, які напали на поліцейських після мітингу в Празі&nbsp;
6 Чеська поліція застосувала подразливий газ і водомет для розгону натовпу із сотень агресивних демонстрантів, які напали на поліцейських після мітингу в Празі 
Один із протестувальників лежить на землі після сутички з поліцейськими &nbsp;
7 Один із протестувальників лежить на землі після сутички з поліцейськими
 
Затримання одного з протестувальників
8 Затримання одного з протестувальників
Під час затримання протестувальника&nbsp;
9 Під час затримання протестувальника 
Демонстранти протестують проти нових заходів, які запровадив чеський уряд для запобігання пандемії COVID-19
10 Демонстранти протестують проти нових заходів, які запровадив чеський уряд для запобігання пандемії COVID-19
Протестувальники розмахують прапорами під час мітингу на Староміській площі в Празі
11 Протестувальники розмахують прапорами під час мітингу на Староміській площі в Празі
Демонстранти вигукують гасла на Староміській площі в Празі
12 Демонстранти вигукують гасла на Староміській площі в Празі
Співробітники чеських спецпідрозділів поліції
13 Співробітники чеських спецпідрозділів поліції
Посередині фото один із демонстрантів на Староміській площі в Празі
14 Посередині фото один із демонстрантів на Староміській площі в Празі
Натовп демонстрантів і представники спецпідрозділів чеської поліції. Прага, 18 жовтня 2020 року
15 Натовп демонстрантів і представники спецпідрозділів чеської поліції. Прага, 18 жовтня 2020 року

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