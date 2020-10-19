Сутички спортивних уболівальників із поліцією у Празі – фоторепортаж

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Затримання демонстрантів під час протесту проти обмежувальних заходів щодо COVID-19 на Староміській площі в Празі, 18 жовтня 2020 року.

Тисячі футбольних і хокейних фанатів зі всієї країни зібралися в центрі столиці Чехії на знак протесту проти останніх обмежень уряду та напали на поліцію після закінчення демонстрації