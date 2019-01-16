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16 Січень 2019, Київ 08:05
Фотогалереї

Протест проти окупації: через 50 років після самоспалення Ян Палах залишається символом непокори (фотогалерея)

16 січня 1969 року Ян Палах підпалив себе у Празі на знак протесту проти вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини 1968 року. Двадцятирічний студент університету помер від опіків через три дні.

Поховання Палаха перетворилося на масову демонстрацію опозиції проти розгрому Радянським Союзом ліберальних реформ Празької весни.

Його акція протесту надихнула на самогубство через самоспалення і двох інших чехів – Яна Заїця та Евжена Плочека. Пізніше подібні дії люди вчинили в інших комуністичних країнах. А до того, ще перед вчинком Яна Палаха, акт самоспалення здійснив 5 листопада 1968 року в Києві українець Василь Макух, який протестував проти радянського вторгнення до Чехословаччини і проти радянської окупації України.

У 1989 році, на 20-ту річницю смерті Палаха, зібрання в пам'ять про нього перетворилися на масові антикомуністичні протести, що дали імпульс Оксамитовій революції, яка поклала кінець комуністичному режиму Чехословаччини наприкінці того ж року.
Прага, Вацлавська площа, 22 січня 1969 року. Люди приносять квіти в пам&rsquo;ять про Яна Палаха &nbsp; &nbsp;
1 Прага, Вацлавська площа, 22 січня 1969 року. Люди приносять квіти в пам’ять про Яна Палаха
 
 
Влітку 1968 року Ян Палах був у Самарканді, Узбекистан, СРСР. Він вивчав історію в Карловому університеті в Празі
2 Влітку 1968 року Ян Палах був у Самарканді, Узбекистан, СРСР. Він вивчав історію в Карловому університеті в Празі
19 січня, в день, коли від опіків помер Палах, розпочалися голодування на його честь у центрі Праги. Його самогубство викликало масові антикомуністичні демонстрації
3 19 січня, в день, коли від опіків помер Палах, розпочалися голодування на його честь у центрі Праги. Його самогубство викликало масові антикомуністичні демонстрації
Студенти несуть прапори і портрет Палаха під час маршу в Празі, 20 січня 1969 року
4 Студенти несуть прапори і портрет Палаха під час маршу в Празі, 20 січня 1969 року
Студенти та інші люди запалюють свічки на честь Палаха
5 Студенти та інші люди запалюють свічки на честь Палаха
Мітинги під проводом студентів в пам&rsquo;ять про Палаха збирають тисячі учасників
6 Мітинги під проводом студентів в пам’ять про Палаха збирають тисячі учасників
Демонстрант тримає чехословацький прапор біля імпровізованого меморіалу Палаха
7 Демонстрант тримає чехословацький прапор біля імпровізованого меморіалу Палаха
Тисячі людей чекають в черзі, щоб віддати останню шану Палаху в Карловому університеті. Прага, 22 січня 1969 року
8 Тисячі людей чекають в черзі, щоб віддати останню шану Палаху в Карловому університеті. Прага, 22 січня 1969 року
Скорботна мати Лібуше Палахова біля гробу сина під час похорону Яна в Празі. Її підтримує другий син Іржі
9 Скорботна мати Лібуше Палахова біля гробу сина під час похорону Яна в Празі. Її підтримує другий син Іржі
Під час похорону Палаха 25 січня 1969 року люди несуть чехословацькі прапори
10 Під час похорону Палаха 25 січня 1969 року люди несуть чехословацькі прапори
Тисячі людей збираються на Вацлавській площі у Празі в день похорону Палаха
11 Тисячі людей збираються на Вацлавській площі у Празі в день похорону Палаха
Учасники поховання
12 Учасники поховання
Поліція затримує мітингувальників 15 січня 1989 року, через 20 років після самогубства Яна Палаха. Демонстрації на його честь переросли в масові протести проти комуністичного режиму Чехословаччини, відомого як &laquo;тиждень Палаха&raquo;. Мітинги мали вирішальне значення для мобілізації підтримки антикомуністичної Оксамитової революції в тому ж році
13 Поліція затримує мітингувальників 15 січня 1989 року, через 20 років після самогубства Яна Палаха. Демонстрації на його честь переросли в масові протести проти комуністичного режиму Чехословаччини, відомого як «тиждень Палаха». Мітинги мали вирішальне значення для мобілізації підтримки антикомуністичної Оксамитової революції в тому ж році
Співробітники поліції готуються до розгону демонстрантів на Вацлавській площі 15 січня 1989 року, коли натовп із близько 2000 людей зібрався в пам&rsquo;ять про загибель Яна Палаха
14 Співробітники поліції готуються до розгону демонстрантів на Вацлавській площі 15 січня 1989 року, коли натовп із близько 2000 людей зібрався в пам’ять про загибель Яна Палаха
Офіцер поліції затримує протестувальників під час мітингу 15 січня 1989 року
15 Офіцер поліції затримує протестувальників під час мітингу 15 січня 1989 року
15 січня 1989 року співробітники поліції переслідують протестувальників. Для розгону демонстрацій були використані кийки, собаки та водяні гармати
16 15 січня 1989 року співробітники поліції переслідують протестувальників. Для розгону демонстрацій були використані кийки, собаки та водяні гармати
Вацлав Гавел, який став президентом Чехословаччини, внаслідок Оксамитової революції 1989 року, відкриває 16 січня 1999 року бюст Яна Палаха. Бюст був розміщений у школі у Вшетати, рідному місті Палаха неподалік Праги
17 Вацлав Гавел, який став президентом Чехословаччини, внаслідок Оксамитової революції 1989 року, відкриває 16 січня 1999 року бюст Яна Палаха. Бюст був розміщений у школі у Вшетати, рідному місті Палаха неподалік Праги
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