Де сховатись від ракет та «шахедів» у прикордонні з РФ? Важкодоступні укриття | #ВУкраїні

Сумська область – прикордонний регіон, який армія РФ обстрілює щодня всім доступним озброєнням. Здавалося б, на другому році війни, тут усі мають бути готові до небезпеки. Але влада Сумської області нещодавно оприлюднила невтішні дані: виявилося, що доступ до укриттів у Сумах мають лише 14 відсотків жителів, а в деяких містах області цей показник іще нижчий. Де ж ховаються від обстрілу люди?