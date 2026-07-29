«8 із 10». Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. Деталі домовленостей президентів України й США у Вашингтоні

Про підготовку такого візиту після закритих переговорів Дональда Трампа й Володимира Зеленського 28 липня в Білому домі повідомляють американські медіа.

РБК-Україна з посиланням на анонімного співрозмовника пише, що зустріч дозволила «пожвавити переговорний трек». Джерело видання оцінює її як «дуже позитивну, не менше ніж 8 із 10». Головним пріоритетом переговорів воно називає отримання ліцензій на виробництво перехоплювачів для Patriot, додаючи, що «решта напрямів теж у роботі».

Зеленський також проводить переговори із сенаторами США. 28 липня Сенат починає голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану, який просував покійний Ліндсі Грем і який після його смерті назвали на його честь. Документ дає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російських нафти й газу. Після Сенату законопроєкт має схвалити Палата представників, яка нині перебуває на літній перерві.



