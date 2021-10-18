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Революція на граніті. Чого і як домоглися учасники студентського голодування у жовтні 1990?

18 жовтня 1990 року у Києві завершилося голодування студентів, яке згодом назвуть Революція на граніті або перший український Майдан. А його учасників – тими, хто наблизив здобуття Україною незалежності. Тридцять років потому дійові особи студентського протесту та тодішньої влади розповідають, як все було і чим могло закінчитися. Відверті спогади, ексклюзивні кадри та справжня атмосфера початку 90-х, останніх місяців перебування України у складі СРСР.

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