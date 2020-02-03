Бойовики затримують за українські документи
Бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» створюють на Донбасі ілюзію існування своїх республік. В окупації діють «законодавчі акти», правила, які дуже часто скопійовані з Росії. А також видаються різні так звані документи, отримання яких з часом стає обов'язковим. Це стосується і власників автомобілів. Скільки коштує переоформити машину за правилами угруповань «ДНР» і «ЛНР»? І як карають за українські номери?
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