Бойовики затримують за українські документи

Бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» створюють на Донбасі ілюзію існування своїх республік. В окупації діють «законодавчі акти», правила, які дуже часто скопійовані з Росії. А також видаються різні так звані документи, отримання яких з часом стає обов'язковим. Це стосується і власників автомобілів. Скільки коштує переоформити машину за правилами угруповань «ДНР» і «ЛНР»? І як карають за українські номери?