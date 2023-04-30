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Польоти на межі: як українські льотчики воюють із Росією в небі

Польоти на межі: як українські льотчики воюють із Росією в небі
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Польоти на межі: як українські льотчики воюють із Росією в небі

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Бойові успіхи українських льотчиків. Що робить українська авіація в тилу російської армії?

Які складні бойові завдання виконали? Як українська розвідка використовує американський гелікоптер? Які ще західні гелікоптери отримала українська армія? Скільки авіації втрачає російська армія? Як ЗСУ борються з авіацією РФ на фронті?

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