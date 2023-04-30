Які складні бойові завдання виконали? Як українська розвідка використовує американський гелікоптер? Які ще західні гелікоптери отримала українська армія? Скільки авіації втрачає російська армія? Як ЗСУ борються з авіацією РФ на фронті?
Польоти на межі: як українські льотчики воюють із Росією в небі
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18:00, 23 квітня 2023
На що перетвориться Росія після війни з Україною? | Донбас Реалії
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18:00, 16 квітня 2023
Розбірки у «ЛНР»: як Росія змінює владу у Донецьку та Луганську | Донбас Реалії
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18:00, 02 квітня 2023
Як відбуваються ближні бої з Росією? | Донбас Реалії
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18:00, 26 березня 2023
Як довго російська армія зможе наступати? | Донбас Реалії
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18:00, 19 березня 2023
Чому ЗСУ в бій ведуть молоді командири? | Донбас Реалії (відео)