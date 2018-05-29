В первом квартале этого года на подконтрольной Украине части Донецкой области произвели более чем на 3% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Для развитых экономик Европы и Северной Америки это неплохой показатель, считают экономисты. Однако для государства, в котором за последние годы спад в некоторых отраслях превысил треть общего объёма, этого недостаточно. А на неподконтрольной части Донбасса местные так называемые «власти» не публикуют никакой статистики о достижениях и больше говорят о грандиозных планах и проектах.

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Подконтрольный Донбасс показывает примерно те же результаты роста ВВП, что и другие регионы Украины – 3%, рассказывает эксперт Института экономики и промышленности НАН Вячеслав Ляшенко. Но говорить о каком-либо успехе рано, слишком велика экономическая яма по сравнению с довоенным 2013 годом. Спад составил 15–20%, а в некоторых отраслях и 300%. В январе-апреле 2018 года в Донецкой области увеличилось производства электроэнергии, кокса, химических веществ, машин. На 3% возросла также и добыча угля. Но всё равно на шахтах сейчас добывают в 3 раза меньше, чем в 2013 году.

Для роста ВВП необходимы технологии и специализация регионов –​ Ляшенко

Правительство разработало стратегию экономического развития страны до 2025 года. Но каждый регион должен самостоятельно выбирать свои приоритеты, считает экономист Ляшенко. По его мнению, на Донбассе не было бы никакого роста, если бы не устаревшие энергоёмкие производства и госзаказы.

Каждый регион должен определиться со своими приоритетами специализации

«Во-первых, необходимо уделять больше внимания высокотехнологичным отраслям. Во-вторых, необходимо уделить больше внимания региональной промышленности, потому что каждый регион должен определиться со своими приоритетами специализации. Потому что у нас во многих регионах уже основным вкладчиком в ВВП стало сельское хозяйство, хотя раньше это была промышленность. Третье – развитие ресурсоэффективных отраслей», – сообщил Вячеслав Ляшенко.

Для Запада Украина не экономическая, а военная зона – экономист

Ни о каком реальном экономическом росте в Украине и на Донбассе не стоит и говорить, пока идет конфликт на востоке, считает экономист Илья Нисходовский. Слишком велики инвестиционные риски, а Украина за рубежом ассоциируется не с экономической зоной, а с зоной конфликта.

Если бы мы вернули нашу оккупированную территорию, нам бы не пришлось тратить деньги потерянного ВВП в 2015–16 году

«Никто не будет вкладывать деньги в экономику. И государство будет лишь поддерживать инфраструктуру. Если бы мы вернули нашу оккупированную территорию, нам бы не пришлось тратить деньги на войну. Второе – мы бы вернули наши предприятия, пусть даже частично разграбленные. Это бы помогло вернуть часть потерянного ВВП в 2015–16 году. И, как минимум, в информационном пространстве не будет звучать вопрос о военных действиях в Украине», – считает Илья Нисходовский.

На неподконтрольной части Донбасса спад экономики превысил 50%, считает доктор экономических наук Юрий Макогон, оставшийся в Донецке. Но это лишь его субъективная оценка, добавляет экономист. В группировке «ДНР» никакой статистики не предоставляют и никаких экономических планов не разрабатывают.

Перспектив развития и ясно очерченных планов в Донецке нет, делятся настроениями и намерениями

«Перспектив развития и ясно очерченных планов в Донецке нет. Делятся настроениями и намерениями, но это не дает никакого результата. Если бы руководство группировки опубликовало в открытой печати статистику или планы, но этого нет», – сообщил Юрий Макогон.

Действительно, если проанализировать информресурсы, подконтрольные группировке «ДНР», то об экономике пишут в будущем времени: «планируется запустить, намерены произвести, хотят разработать». Либо экономика ассоциируется с профессиональными праздниками работников разных отраслей.

Украинский показатель роста ВВП – 3% – был бы хорош, если бы уровень развития нашей страны был на уровне Германии, США или Японии. Но Украина относится к группе развивающихся страны, говорят экономисты. А здесь, чтобы достичь успеха, нужно показывать результаты, как Макао или Туркменистан, а это около 10% роста ВВП.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)