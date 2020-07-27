Проросійські сили на Донбасі вчинили воєнний злочин. Бойовики обстріляли групу евакуації в білих касках, яка під гарантії безпеки повинна була забрати тіло загиблого військового. У рятувальній операції загинули ще двоє українських бійців. Чому домовленості була зірвана? Як можна і воювати, і довіряти? Чи може таке повторитися?