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27 липня 2020, Київ 10:20
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Воєнний злочин Росії в Україні – відео

Воєнний злочин Росії в Україні – відео
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Воєнний злочин Росії в Україні – відео

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Проросійські сили на Донбасі вчинили воєнний злочин. Бойовики обстріляли групу евакуації в білих касках, яка під гарантії безпеки повинна була забрати тіло загиблого військового. У рятувальній операції загинули ще двоє українських бійців. Чому домовленості була зірвана? Як можна і воювати, і довіряти? Чи може таке повторитися?

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