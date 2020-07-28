Росія через Кадирова передала Зеленському вимоги щодо Донбасу? – відео
Раптова перевірка військ у Росії, в тому числі біля кордонів України. Путін запевняє – протистоять умовним терористам. Але масштаби навчань говорять про підготовку до великої війни. Або ці маневри – елемент тиску на керівництво України в переговорах щодо Донбасу? Яка роль у цій історії глави Чечні Рамзана Кадирова?
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Віталій Портников
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