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28 липня 2020, Київ 12:19
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Росія через Кадирова передала Зеленському вимоги щодо Донбасу? – відео

Росія через Кадирова передала Зеленському вимоги щодо Донбасу? – відео
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Росія через Кадирова передала Зеленському вимоги щодо Донбасу? – відео

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Раптова перевірка військ у Росії, в тому числі біля кордонів України. Путін запевняє – протистоять умовним терористам. Але масштаби навчань говорять про підготовку до великої війни. Або ці маневри – елемент тиску на керівництво України в переговорах щодо Донбасу? Яка роль у цій історії глави Чечні Рамзана Кадирова?

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