Як українська армія зможе протистояти армії РФ із новою західною технікою? Чому ще навчились українські військові у британських інструкторів? Вуличні бої та російські військові: як тепер можуть воювати ЗСУ?
Британська зброя посилить українську армію у війні з Росією (відео)
Випуски
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18:00, 05 березня 2023
Як танки ЗСУ воюють під Бахмутом | Донбас Реалії
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20:00, 26 лютого 2023
Запеклі бої: чого не вистачає ЗСУ для перемоги над Росією? | Донбас Реалії
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18:00, 19 лютого 2023
ЗСУ виснажують сили російської армії | Донбас Реалії
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18:00, 12 лютого 2023
Як російська армія намагається продавлювати оборону ЗСУ?
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18:00, 05 лютого 2023
Підготовка наступу: як українську армію змінять західні танки | Донбас Реалії
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18:00, 29 січня 2023
Як українська армія випереджає російську армію на полі бою?