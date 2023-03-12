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Британська зброя посилить українську армію у війні з Росією (відео)

Британська зброя посилить українську армію у війні з Росією (відео)
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Британська зброя посилить українську армію у війні з Росією (відео)

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Танки від Великої Британії для ЗСУ. Чим британські Challenger 2 кращі за російські танки? Яку ще зброю передадуть Україні?

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