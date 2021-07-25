На що наважився Путін на Донбасі?

Росія прив’язує Донбас до себе. Що цього разу придумав Путін для окупованої частини Донбасу? До чого готують Донецьк і Луганськ? На що перетворилось життя в тилу бойовиків? Ексклюзивні зйомки проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Якою стала окупована частина Донбасу? Україна, Молдова, Грузія: як три країни збираються разом протистояти Росії? Військове співробітництво в Чорному морі.