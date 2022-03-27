Рахунок йде на тисячі: Росія приховує своїх солдатів, які загинули на війні в Україні

Які втрати зазнала російська армія? Загиблі російські військові не потрібні своїй країні? Підбиті танки, літаки, кораблі: міністерство оборони Росії підраховує збитки. Чого чекати від агресора? Українська армія відбиває повномасштабний напад Росії понад місяць. Планована швидка та переможна війна Путіна провалилась. Київ стійко тримається. Донбас Реалії підбивають проміжні підсумки масштабної війни, яку розв'язала проти України Росія.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».