РФ втрачає контроль над морем?

Російське військове командування змушене змінювати пріоритети та послаблювати свої позиції на лінії фронту задля захисту суден у Чорному та Азовському морях. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Масштабна операція українських безпілотників називається «МоЛоЧКа». У відповідь на неї Москва знімає з лінії бойового дотику до 200 розрахунків безпілотного центру «Рубікон». Як зазначив Бровді, російські війська змушені виділяти «з розрахунку на кожне живе судно».

Командувач СБС наголосив, що, крім «Рубікону», до охорони морських шляхів залучили сили 51-ї дивізії протиповітряної оборони, а також зенітний полк залишків Чорноморського флоту РФ.

За даними української сторони, з 6 липня в рамках операції далекобійні БПЛА вразили вже 172 одиниці російського тіньового флоту. Основними цілями стають танкери, газовози, суховантажі та буксири, які Росія використовує для транспортування нафти, палива та військових вантажів в обхід міжнародних санкцій.

На цей момент Міністерство оборони РФ офіційно не коментувало інформацію про втрати судів та передислокацію елітних підрозділів БПЛА.

Незалежного підтвердження точної кількості уражених об'єктів наразі немає.

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