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Росія кидає дедалі більше сил на фронт в Україні | Донбас Реалії

Росія кидає дедалі більше сил на фронт в Україні | Донбас Реалії
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Росія кидає дедалі більше сил на фронт в Україні | Донбас Реалії

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Масштаб війни Росії із Україною збільшується. ЗСУ не вистачає бійців та снарядів. Російська армія активізувалася на кількох напрямках одночасно.

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Як українська армія воює останні два роки? Наскільки змінився фронт України? Які втрати зазнають Росія та Україна? Танки, артилерія, літаки: скільки ресурсу залишилось для війни у РФ?

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