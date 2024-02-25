Як українська армія воює останні два роки? Наскільки змінився фронт України? Які втрати зазнають Росія та Україна? Танки, артилерія, літаки: скільки ресурсу залишилось для війни у РФ?
Росія кидає дедалі більше сил на фронт в Україні | Донбас Реалії
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18:00, 11 лютого 2024
Дефіцит піхоти: як ЗСУ гартують військових для війни з Росією | Донбас Реалії
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18:00, 04 лютого 2024
ЗСУ б'ються на нулі до виснаження | Донбас Реалії
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18:00, 21 січня 2024
Як українська армія стримує тиск Росії в лісах Кремінної | Донбас Реалії
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18:00, 31 грудня 2023
Мобілізація: кого заберуть на фронт 2024 року в Росії? | Донбас Реалії
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18:00, 24 грудня 2023
Україна змінить тактику у війні з Росією у 2024? | Донбас Реалії
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18:00, 10 грудня 2023
Удари по території Росії змінюють хід війни? | Донбас Реалії
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