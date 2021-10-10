Українська та американська зброя проти російської бронетехніки. Чим Україна зупинить танки Росії та бойовиків угруповань «ДНР» і ЛНР»? «Стугна», «Фагот», «Корсар», «Джавелін». Ми вперше покажемо зблизька американські установки Javelin. Ви побачите – як збирають протитанкові ракети в Україні. І дізнаєтесь, що Росія робить на Донбасі.
Події
Полювання на бронетехніку: «Джавеліни» та українські протитанкові ракети проти техніки Росії
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