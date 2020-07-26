Росія відмовилась приєднати Донецьк і Луганськ
«ДНР» і «ЛНР» більше не потрібні Росії? Життя в Донецьку. Масштабні навчання російської армії біля кордонів України. На що націлився Путін в Україні? Протести в Росії – Хабаровськ. Яка зброя РФ є навколо України? Війна на Донбасі – як розстрілюють беззбройних. Що відбувається в Азовському морі?
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28 червня 2020
«Вічний» Путін піде в атаку на інші країни? | Донбас Реалії
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