Росія відмовилась приєднати Донецьк і Луганськ

«ДНР» і «ЛНР» більше не потрібні Росії? Життя в Донецьку. Масштабні навчання російської армії біля кордонів України. На що націлився Путін в Україні? Протести в Росії – Хабаровськ. Яка зброя РФ є навколо України? Війна на Донбасі – як розстрілюють беззбройних. Що відбувається в Азовському морі?