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Прошёл месяц с момента завершения АТО: ей на замену пришла операция Объединённых сил. Одно из изменений, которое ожидали в связи с новым форматом, – другой порядок передвижения в зоне конфликта. Изменилось ли спустя месяц количество внутренних блокпостов на Донбассе? Как теперь их проходят?

Сейчас количество внутренних блокпостов на Донбассе не изменилось – таковы данные полиции. Но их сокращение – всё же в планах, говорит пресс-секретарь Национальной полиции Донецкой области Иванна Ященко.

«Сейчас есть 24 внутренних блокпоста в Донецкой области. Мы пришли к выводу вместе с командованием ООС, что есть необходимость в их сокращении, в связи с нецелесообразностью некоторых из них», – говорит Ященко.

Когда начиналась операция Объединённых сил, командующий Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский анонсировали: часть блокпостов уберут. Последний раз их количество сократили несколько месяцев назад, говорит заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, и опыт показал, что это на пользу.

«Сейчас всё отдано на штаб Объединённых сил. Мы в своё время сокращали (количество блокпостов – ред.) на Луганщине достаточно серьёзно: мы убрали 13 внутренних блокпостов – и безопасность от этого не пострадала», – сказал Тука.

Многие люди, которые часто передвигаются по зоне боевых действий, считают уменьшение количества внутренних блокпостов целесообразным. Такого мнения и Владимир Елец, житель прифронтового города Торецка. Он говорит, что переход командования к военным порядки в регионе не ужесточил.

«Мы мониторим эту ситуацию, могу сказать, что ничего пока не изменилось. Никаких новых дополнительных проверок или блокпостов не появилось. Месяца три назад сократилось количество блокпостов. Наш блокпост под городом «Ветерок» сократили – его сейчас нет. Вокруг города всё без изменений, но неприятностей это населению не доставляет после введения ООС», – рассказывает Елец.

Организация «Восток-СОС» провела мониторинг ситуации на внутренних блокпостах – существенных изменений в порядках нет, говорит координатор «Восток-СОС» Вячеслав Лихачёв.

«За этот месяц, что была введена операция Объединённых сил, практически ничего не изменилось. Есть единичные случаи, когда в какой-то населённый пункт возле линии разграничения не пропускали сотрудников гуманитарных организаций. Но это было связано с ведущимися боевыми действиями», – рассказывает Лихачёв.

Изменение формата военной операции не принесло сложностей для местного населения, говорят в «Восток-СОС». И до введения ООС людей не пропускали через блокпосты, особенно на линии соприкосновения, если шла активная фаза боёв.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)