В Донецке опечатали мечеть «Аль-Амаль». Так называемое «МГБ» группировки «ДНР» после обысков изъяло в мусульманском центре молитвенную литеру, опечатало здание и обвинило прихожан в экстремистской деятельности. Муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов назвал обыск в мечети преследованием мусульман на Донбассе, сравнив их с действиями ФСБ против мусульман в Крыму. Почему в группировке «ДНР» обвиняют в экстремизме мусульманские общины, и чем это грозит другим конфессиям на неподконтрольных территориях?

В группировке «ДНР» отчитались, что действиями так называемого «МГБ» пресечена экстремистская деятельность мусульманского культурного центра. Вот, что пишут подконтрольные сепаратистам СМИ об обыске и закрытии мечети.

На сайте так называемого «МГБ» сказано: «Проведенными МГБ ДНР мероприятиями установлено, что организация «Аль-Амаль» являлась ячейкой украинских экстремистских организаций «Альраид» и «Умма», созданных на Украине на средства террористической организации «Братья мусульмане». Под прикрытием религиозно-просветительской деятельности, лидерами ячейки организована работа по распространению среди населения «республики» радикальной псевдорелигиозной литературы».

Муфтий Саид Исмагилов называл подобные действия преследованием мусульман.

На своей страничке в фейсбук он написал: «Таким образом имеем факт – на оккупированной территории Донбасса не прекращаются репрессии и преследования на религиозной почве по надуманным и безосновательным обвинениям. С 2014 года страдают от преследований и репрессий христиане разных конфессий, а кто-то из христианских духовных служителей был жестоко убиты, или потерпел пыток в подвалах и других незаконных местах содержания людей. Эта тенденция не прекратилась, и на этот раз грубо нарушены права и свободы мусульман Донбасса. В оккупированном Донецке так называемое МГБ «ДНР» провело обыск в мечети «Аль-Амаль» в Калининском районе города, изъяв молитвенники и религиозную литературу, которая якобы разжигает вражду, а также украиноязычную мусульманскую газету «Умма», которую выдает наше Духовное управление. Что касается нашей газеты, то она никоим образом не разжигает вражду, и является единственным украиноязычным мусульманским периодическим изданием в Украине».

Мечеть опечатана, верным запрещено собираться там для отправки молитв, имама мечети и некоторых прихожан вызвали на допрос, а потом отпустили взяв подписку о невыезде.

Действия «спецслужб» против мусульман в Донецке являются звеньями одной цепи, говорит религиовед Игорь Козловский, подобные преследования уже давно происходят в аннексированном Крыму.

Ни к какому экстремизму они никогда не имели отношения

«На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей разыгрывается тот же сценарий, с подачи руководства нашего северного соседа. Это обычная мусульманская организация, я знаю их уже лет 20. Ни к какому экстремизму они никогда не имели отношения. В основном это местные граждане, и занимались они в основном благотворительностью, и удовлетворением религиозных потребностей верующих граждан», – говорит Козловский.

Так же Козловский отмечает, что случай с исламским центром не первый, на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей всячески пытаются унифицировать религию, сделав главенствующей только православную церковь Московского патриархата.

«В начале этого года пострадали Свидетели Иеговы, опять же по российскому сценарию, они оказываются под запретом. Им (боевикам – ред.) необходимо отрапортовать, поэтому и придумываются все эти фейковые обвинения. Литературу, которую они изъяли… Ну это смешно, потому что я знаю эту литературу – никакого там экстремизма и близко нет. Попытка связать их с «Братьями мусульманами» тоже не выдерживает никакой критики», – рассказывает учёный.

А вот в блогах поддерживающих пророссийских боевиков, кампания по дискредитации мусульман ведётся давно. Так, за месяц до обысков в донецкой мечете, некий Илья Высота публикует материал с названием «Исламские изгои в Донецке». В тексте говорится о том, что мусульманская община будет помогать ВСУ при наступлении на Донецк, а также связывает организации Альраид и Умма с экстремистскими «Братьями мусульманами».

«Альраид» и «Умма» не ведут активную подрывную деятельность на Украине по простой причине – представители действующей украинской власти взамен на открытую поддержку их преступлений на Донбассе и в Крыму не мешают «Альраиду» и «Умме» заниматься распространением их радикальной идеологии и вербовать новых членов, поэтому на данном этапе – «ихванам» нет необходимости проводить какие-либо радикальные акции», – говорится в тексте.

Уже через месяц после публикации в мечети проводят обыск и изымают литературу именно указанных организаций.

Российские спецслужбы изымают любую литературу, которая, по их мнению, напоминает литературу «Братьев мусульман», говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Любая литература может быть признана экстремисткой

«То, что происходит в Донецке, не является исключением. Это продолжение тенденции «нормальной» работы службы безопасности России. Там всегда есть опасность, что любая литература может быть признана экстремисткой. И человек, который обладает этой литературой, может быть отправлен «на подвал»», – отмечает Семиволос.

Говорить о том, что в оккупированном Донецке «Братья мусульмане» могут вести свою деятельность нельзя, соглашаются эксперты. Подобные заявления о пресечении деятельности радикальных и экстремистских организаций рассчитаны на внутреннего потребителя, чтобы показать, что так называемое «МГБ» стоит на страже порядка.

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