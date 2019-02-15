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Иностранные студенты Донецкого национального медицинского университета, который теперь находится в Кропивницком, оказались под угрозой отчисления и депортации. Речь идет о 850-ти студентах из 13 стран. Договора об обучение между студентами и университетом были заключены через фирму-посредника, из-за чего студенты оказались должны университету 37 миллионов гривен.

Студенты перемещённого медицинского ВУЗа запустили флешмоб #saveDNMUstudents с просьбой спасти их. Из-за задолженности перед университетом студентов-иностранцев должны были депортировать из страны.

Ректор университета Петр Кондратенко говорит, что задолженность возникла еще до его назначения. Тогда договора на оплату обучения заключались не напрямую, а через фирму-посредника.

«Это долги накопились, начиная с 2016 года, когда начал функционировать международный медицинский факультет. Мы обратились в Хозяйственный суд, чтобы прервать взаимоотношения с этой фирмой, расторгнуть договор и взыскать те средства, которые фирма задолжала», – рассказал Кондратенко.

По его словам, студентам предложили заключить договора непосредственно с университетом и погасить задолженность за семестр.

По словам Кондратенко, в 2018 году он выявил незаконную группу в университете, которая зарабатывала на нелегальной миграции.

По словам Кондратенко, в группу входили «фирма-посредник, сотрудники университета, а руководили группой лица из СБУ».

«Мы за 10 месяцев выдали 1563 приглашения для иностранных граждан для приезда на учебу, а приехали на обучение 243 человека», - рассказал ректор вуза.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, предъявила сотрудникам университета – ректору в том числе – подозрение в получении взяток за оформление иностранных студентов.

«Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица систематически требовали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы. В случае отказа злоумышленники угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет», – говорится в сообщении.

Студенты же говорят, что исправно платили, и не понимают, почему их могут отчислить и депортировать из страны.

«Я заплатил агентству в Индии. Потом уже платил здесь, и мне непонятно, почему меня должны отчислить и требуют ещё каких-то денег», – рассказывает Кумар, второкурсник из Индии.

Моххамад из Египта согласен заплатить сколько угодно, чтобы его не отчисляли и дали закончить учёбу, но – чтобы договор был официальным.

«Получается, что мы подписывали документы, платили деньги за обучение, а теперь нам говорят, что мы должны заплатить, иначе всех депортируют. А это студенты из 13-ти стран. Поэтому мы обращались ко всем: и к дипломатам, и депутатам», – рассказывает студент-медик.

С 11 февраля противостояние в университете набрало новые обороты. Ректор требовал погашения задолженности и перезаключения договоров, фирма-посредник заявляла, что перечислила все средства, а студенты запустили флешмоб, чтобы остаться на учёбе. В четверг, 14 февраля, студентам объявили, что они могут продолжить обучение.

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А на сайте университета опубликовали приказ об отстранении ректора от исполнении обязанностей на время досудебного расследования до 25 марта.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)