(Друкуємо мовою оригіналу)

Гранитное – посёлок в «серой зоне» Донецкой области. Проезд туда затруднён из-за специального блокпоста (проезд в Гранитное – по пропускам), в районе продолжаются боевые действия, но, несмотря на это, жизнь в посёлке продолжается. Работает школа, детский сад, больница и несколько магазинов. Но достаточно ли этого для полноценной жизни? Чем живут люди в Гранитном, в чём нуждаются и как им можно помочь? Об этом Радио Донбасс.Реалии пообщалось с протестантским пастором и волонтёром Сергеем Косяком, вернувшимся из Гранитного.

– Этот посёлок серый, как и сама зона, в которой он находится. Раньше там работала каменоломня, на которой работали местные жители. Теперь же работы там практически нет. Выживают за счёт благотворительных организаций, которые возят помощь. Перед въездом стоит КПВВ, и без спецпропуска обычный человек не может туда заехать.

Понятное дело, что люди как-то уже адаптировались к такой жизни, но большинство трудоспособного населения выехало в поисках лучшей жизни. А остальные выживают за счёт гуманитарки. Пенсионеры получают пенсию и таким образом выживают. Там есть люди, которые я даже не знаю, как живут… Мы посетили бабушку, она живёт со своим сыном-инвалидом, ему сейчас 50 лет, и все эти годы она его носит. У неё пенсия – полторы тысячи гривен. Как можно прожить за полторы тысячи? У сына пенсия ещё 3,5 тысячи, но при этом уголь, чтобы отопить дом, стоит 8 тысяч гривен. А кроме этого дома, у неё ничего нет, ехать некуда и не к кому.

Здесь «минусы», здесь – побитые дома, серость, КПВВ, который напоминает о том, что ты живёшь, как на зоне

В принципе, уровень жизни в Гранитном можно определить с закрытыми глазами. Когда входишь в дом, сразу понимаешь уровень достатка по тому, тепло ли в доме. Вот ты заходишь, а температура от улицы не сильно отличается, и ты понимаешь, что там живут бедные и несчастные люди. А потом ты открываешь глаза и видишь этот Советский Союз 60-х годов: та же самая мебель стоит, старые фотографии висят – ничего не изменилось.

Ещё к одной бабулечке зашли, она незрячая и не может сама себя обслужить, так как ходит очень плохо. А живёт она с сыном-алкоголиком. И если соседи её не покормят, то она может не есть несколько дней, так как сыну до неё нет дела.

Вот так и живёт Гранитное: здесь «минусы» (выпущенные снаряды – ред.), здесь – побитые дома, серость, КПВВ, который напоминает о том, что ты живёшь, как на зоне.

– Как, по-вашему, это изменить?

– Вначале у меня появилась мысль – открыть там дом быта, чтобы появились рабочие места. Чтобы там ремонтировали одежду и обувь, чтобы была парикмахерская и заточка инструментов. Ещё была идея, чтобы в этом доме быта могли практиковаться школьники.

– Много детей в посёлке, как они живут?

– В посёлке 160 школьников и 40 детсадовцев живёт. Там достаточно живая школа, много детей. Только заниматься вечером подросткам нечем – начинаются обстрелы, да и развлечений там никаких нет. Поэтому я думаю, что там нужно открыть кружки по мастерству, чтобы школьники могли идти в подмастерье и заработать какую-то копеечку.

Дети находят хвостовики мин и играют с ними

Ведь дети, которые там, строят свою жизнь в той реальности, в которой живут – находят хвостовики мин и играют с ними. Но всё равно эти дети весёлые и жизнерадостные, со светлым взглядом на будущее. Правда, своё будущее они с Гранитным не связывают.

– Дом быта – это интересно, а что с одинокими стариками?

– Но идею с домом быта я всё же отложу на потом. Первостепенно – собрать одиноких стариков и поселить их в дом милосердия. Уже присмотрели дом, который мы покупаем. Социальные службы говорят, что уже есть 5 бабушек, которых можно хоть сегодня забирать. Мы планируем забрать их и дать нормальные условия для жизни, питание и уход. Опять же, таким образом появится какая-то работа в посёлке. Ещё есть бабушки-волонтёрки, которые готовы приходить в этот дом милосердия и разговаривать с проживающими там.

Меня очень поразили старики, которые живут в Гранитном. Я попал на столетний юбилей одной жительницы.

До этого я только в газетах читал, что где-то есть такие долгожители, а тут увидел лично. Мы заходим в дом, лежит там бабулечка, а ей 1 марта исполнилось сто лет. Единственный источник тепла в этом доме – это любовь и забота дочери этой бабушки. Поэтому мы в подарок привезли дрова. И когда дочь её спрашивала, знает ли она, сколько ей лет, то бабушка отвечает – 20!

Ещё меня поразила одна бабушка, ей за девяносто. Вокруг неё пачки газет ещё 60-х годов, и она их читает. Она раньше в отделе культуры работала, очень интеллигентная женщина. Я смотрю, а у неё компьютер и роутер стоит. Она, оказывается, и в фейсбуке есть, и во всех социальных сетях активна.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)