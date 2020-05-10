Кінець війни між Росією та Україною – в 2020-му?

Україна відповіла Росії новою зброєю. Українська армія буде протистояти російській армії реактивною артилерією. Як зміниться війна на Донбасі? Президент України Володимир Зеленський обіцяє вибори на окупованій території восени 2020-го. Президент Росії Володмиир Путін висунув умови. Коли закінчиться війна України та Росії? «День перемоги» в «ДНР» і «ЛНР». Без зарплати та роботи залишилися жителі окупованого Донецька під час епідемії коронавірусу. Наскільки подорожчали продукти в Донецьку? Життя людей на підконтрольній «ДНР» території.