Кінець війни між Росією та Україною – в 2020-му?
Україна відповіла Росії новою зброєю. Українська армія буде протистояти російській армії реактивною артилерією. Як зміниться війна на Донбасі? Президент України Володимир Зеленський обіцяє вибори на окупованій території восени 2020-го. Президент Росії Володмиир Путін висунув умови. Коли закінчиться війна України та Росії? «День перемоги» в «ДНР» і «ЛНР». Без зарплати та роботи залишилися жителі окупованого Донецька під час епідемії коронавірусу. Наскільки подорожчали продукти в Донецьку? Життя людей на підконтрольній «ДНР» території.
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