Розслідування: російський генерал командував на Донбасі бойовими діями

Новий доказ участі Росії у війні на . Розслідування: російський генерал курував перекидання російської військової техніки в Україну. Як високопоставлений силовик з Росії може бути замішаний в атаці на малайзійський боїнг МН17? Путін втрачає владу та рейтинг. Бунти в регіонах Росії під час епідемії коронавірусу. Чи є загроза сепаратизму? Бойовик з «ДНР» управляє російським регіоном. Нова українська зброя «Нептун» і «Вільха-М». Що може завадити виробництву? Куди перекидають українські військові літаки? Про все це дивіться у програмі «Донбас Реалії» щонеділі на сайті Радіо Свобода.