В районе Марьинского КПВВ скоропостижно скончалась женщина 1949 года рождения, это произошло ночью 23 ноября. Она пересекала линию разграничения вместе со своими знакомыми. Свидетели несчастного случая и пограничники рассказывают, что со стороны неподконтрльной территории скорая помощь не выехала. Украинские медики находились слишком далеко, и когда они приехали, оставалось только засвидетельствовать смерть.

Свидетель смерти женщины на КПВВ Марьинка 23 ноября – дончанка Евгения Михайлова – в этот же день поделилась в соцсети своими эмоциями от увиденного.

Скорая «ДНР», которой я дозвонилась, не едет в эту зону, скорая Украины была далеко

«На Марьинском блокпосту меня на руках умерла женщина. Уже по кромешной темноте она вышла из автобуса на «нулевом», прошла немного, упала, как подкошенная. Скорая «ДНР», которой я дозвонилась, не едет в эту зону, скорая Украины готова была выезжать, но они были далеко. Украинский пограничник, пытавшийся помочь решить ситуацию, был в шоке, ведь скорая из «ДНР» совсем рядом, чего они отказываются ехать, их никто не тронет, тут же человек может умереть».

Тело дончанки в машину с номерами группировки «ДНР» грузили украинские пограничники

Пограничники подтвердили этот случай. Спикер погранслужбы Олег Слободян рассказал, что военные пытались помочь женщине до приезда скорой, а потом предложили родственникам, приехавшим за телом, свою помощь, транспорт. Но близкие отказались и увезли женщину в Донецк. Тело в машину с номерами группировки «ДНР» грузили украинские пограничники.

Близкие повезли женщину к месту проживания на временно оккупированную территорию. ОРДО на эту ситуацию не отреагировали

«Мы сразу отреагировали на ситуацию, вызвали скорую. Готовы были помочь в транспортировке больной, а потом уже и тела. Близкие, кто ехал с ней, решили по-другому – повезли женщину к месту проживания на временно оккупированную территорию. Со стороны ОРДО на эту ситуацию никак не отреагировали, женщине не помогли и скорая не выехала», – прокомментировал Олег Слободян.

Самая крупная ближайшая больница находится в подконтрольной Украине Красногоровке примерно в 10 километрах. Именно туда, или в Курахово, привозят больных.

Может, в «ДНР» инструкции не отправлять «скорые»? – Олег Ливанчук

Глава Красногоровской городской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук рассказывает, что сейчас только украинские медики оказывают помощь в прифронтовой и «серой зоне». Почему клятву Гиппократа проигнорировали со стороны группировки «ДНР», Олег Ливанчук не знает.

Я не знаю, почему со стороны «ДНР» не выезжают «скорые», может, там у них свои инструкции не реагировать на такие случаи

«Выезжают наши «скорые». В прошлом году было, что наша машина подорвалась. Всё время обслуживают наши медики. Пока забирают пациентов только с нашей (подконтрольной Киеву – ред.) территории. Я не знаю, почему со стороны «ДНР» не выезжают «скорые», может, там у них свои инструкции своеобразные – не реагировать на такие случаи. В принципе, опасности физической для них нет», – сообщил Олег Ливанчук.

На ресурсах, подконтрольных группировке «ДНР», подтвердили факт смерти 68-летней дончанки. Каких-либо комментариев ситуации с их стороны не последовало. Украинские пограничники утверждают, что в так называемых «серых зонах» люди могут надеяться лишь на украинских медиков и службу МЧС.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)