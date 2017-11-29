(Друкуємо мовою оригіналу)

Экономика на оккупированной части Луганской области фактически недееспособна, заявляет эксперт Алексей Кущ. В то время как экономика на оккупированной части Донецкой области еще может частично поддерживать функциональную способность. Возможно ли объединение группировок «ЛНР» и «ДНР»? Станет ли от этого захваченная часть Донбасса экономически жизнеспособной? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили экономист, финансист Алексей Кущ и главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш.

– Алексей, вы недавно написали статью «Сепаратистский пасьянс. Экономические предпосылки оккупации Луганска силами «ДНР» в издание «Деловая столица», в которой о недавнем перевороте вы высказались так: «На данный момент произошло то, что должно было произойти». Почему?

Алексей Кущ: Политика – это квинтэссенция экономики, поэтому любые события, которые происходят в политической сфере, легко спрогнозировать исходя из экономических предпосылок.

Недавно было проведено исследование изучения экономик так называемых «ДНР» и «ЛНР» («ДНР», «ЛНР» – группировки, которые признаны в Украине террористическими – ред.), в котором я принимал участие. В результате было определено, что экономика «ЛНР» фактически не является самодостаточной. Единственный фактор, который заставляет сохранять это новообразование – необходимость поддержания Минского переговорного процесса. Для того, чтобы вернуть эти территории на основании специального закона в состав Украины под названием «ДНР» и «ЛНР» или под названием отдельных районов Луганской и Донецкой областей, необходимо сохранять так называемую луганскую прописку этих территорий. Потому что если их объединить, получится новое образование, которого нет в Конституции Украины, а только она определяет субъекты, формирующие наше государство.

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Тем не менее это не отменяет экономические предпосылки, что это объединение состоится.

– То есть вы рассматриваете недавний так называемый переворот как попытку объединения этих территорий?

Алексей Кущ: С одной стороны, это попытка объединения. С другой стороны, сократить экономические издержки, которые сейчас Россия несет на содержание этих территорий. Сохранение этой силовой вертикали власти требует достаточно больших финансовых влияний.

Экономика «ДНР» (экономика оккупированной части Донецкой области – ред.) как осколок Донецкой области еще может поддерживать в какой-то степени самодостаточную функциональную способность, экономика «ЛНР» фактически дисфункциональна, она склонна к маргинализации и сомализаци. Для того, чтобы поддерживать там порядок, России приходится все больше усиливать свое влияние и присутствие. Сохранять это влияние с помощью имеющихся сил уже практически невозможно, поэтому единственный выход – пока неформальное объединение двух этих территорий.

– Почему территория так называемой «ЛНР» нежизнеспособна? Там много шахт, комбинатов, большая территория, огромное население.

Алексей Кущ: Потому что по экономическим параметрам, которые были зафиксированы на оккупированных районах Луганской области в 2014 году, потенциальный региональный валовый продукт, который мог бы быть сформирован при наиболее благоприятных раскладах мог достигнуть около 30 миллиардов гривен, население там составляет больше миллиона. Показатели в перерасчете на душу населения мизерные.

Если посмотреть на экономику «ДНР», то там есть очень мощная Донецко-Макеевская городская агломерация, которая генерирует 70-80% регионального продукта. Если посмотреть на «ЛНР», Луганск сам по себе достаточно слаб в развитии как промышленный центр.

Единственное, что там осталось – так называемый Алчевский промышленный остров. Там действительно эти мощности еще сохраняют на тихом ходу, они не были «национализированы». И сам по себе Алчевск проукраинский город. Тем не менее запустить это предприятие в нелегальной экономике Украины будет практически невозможно. Нужна интеграция в Украину.

– Сергей, видите ли вы в недавнем перевороте такие «экономические уши», о которых говорит Алексей?

Нет ни «ДНР», ни «ЛНР». Неважно как они себя назовут

​Сергей Гармаш: Я не согласен насчет того, что для объединения препятствием являются Минские соглашения. Там нет ни «ДНР», ни «ЛНР». Неважно как они себя назовут. Плотницкий и Захарченко поставили там свои подписи как частные лица. Так что Минские соглашения не играют никакой роли в объединении или не объединении этих «республик».

– А что играет?

Луганск и Донецк всегда, мягко говоря, недолюбливали друг друга. Донецк пытался поглотить Луганск

​Сергей Гармаш: Желание Москвы. Экономическая целесообразность, действительно легче содержать территорию. Но мне трудно представить объединение, поскольку я прекрасно знаю настроения. Луганск и Донецк всегда, мягко говоря, недолюбливали друг друга. Донецк пытался поглотить Луганск. Сейчас это все сохраняется и проявляется.

Ни одного заявления луганчан об объединении нет. Только Донецк об этом говорит. Более того, это вызовет внутреннее сопротивление луганчан, думаю, России не нужны внутренние конфликты.

– Вы можете подтвердить, что на территории «ЛНР» во время недавнего переворота появились донецкие военные? И не говорит ли это о том, что «ДНР» и так контролирует Луганск, если там свободно разгуливают «донецкие военные».

Сергей Гармаш: Честно говоря, не знаю, были ли это донецкие. Но с такой информацией выступали и СБУ, и Генштаб, поэтому это вполне возможно. Но не стоит забывать, что силовики на этих территориях не являются самостоятельной силой. Они подконтрольны даже не главам «республик», а ФСБ.

Я не вижу здесь инициативы «ДНР», желание – да. А возможности самостоятельного решения не вижу. Я считаю, что, то, что там происходило, отражает реальную борьбу в Москве за экономику, за деньги, может за контрабандные потоки. Потому что если хотели убрать Плотницкого, ему бы сказали и он бы тихо ушел.

– Алексей, также вы в своей статье допустили, что если присоединить «ДНР» к «ЛНР», будет еще уродливее гибрид. Почему?

Алексей Кущ: При слиянии плохого и удовлетворительного получается что-то еще более ужасное. В данном случае, если один экономически нежизнеспособный регион сливать с другим, который немного лучше в плане обеспечения себя, вряд ли это улучшит позиции одного, и сохранит позиции другого. Мы видим попытку слепить некую экономическую модель, которая была бы более или менее дееспособна. На повестке дня стоит цена содержания этих территорий.

– То есть Москва хочет подешевле и подольше?

Алексей Кущ: Это можно рассматривать как обычный бизнес-план. Если минский процесс заходит в тупик, если появляется экономически абсолютно нежизнеспособная закапсулированная территория, то есть несколько моделей, как она может функционировать. Поэтому в Москве рассматривают несколько таких бизнес-планов.

Но если сейчас «ДНР» более-менее сокращает дотации, которые идут из России, то возможности «ЛНР» значительно ниже.

– А почему вы считаете, что есть четкая стратегия у Москвы? Ведь так называемый переворот шел в течение недели, ничего не было понятно.

Алексей Кущ: Как раз эта нечеткость, растерянность Кремля и выдает отсутствие этой подковерной борьбы. Любая подковерная борьба и заканчивается под ковром, она не выливается в уличное противостояние различных силовых структур.

Чтобы на этих территориях поддерживать очень жесткую силовую вертикаль, нужны очень мощные силовые подразделения, которые будут ее обеспечивать

Чтобы на этих территориях поддерживать очень жесткую силовую вертикаль, нужны очень мощные силовые подразделения, которые будут ее обеспечивать. Если Россия ограничена в возможностях официального применения этих силовых подразделений, то будет происходить ослабление вертикали и будут постоянно попытки перетасовать карты на этих территориях.

– Сергей, как вы думаете, что дальше? Как будут развиваться события?

Донбасс используется как инструмент дестабилизации Украины и геополитических торгов

​Сергей Гармаш: Есть основания предполагать, что после президентских выборов в России у Путина будет больше свободы в принятии каких-то кардинальных и непопулярных решений. Учитывая, что в январе, вероятно, войдут в силу американские санкции против ближайшего окружения Путина.

Но с другой стороны, с учетом всех этих трех лет понятно, что Донбасс используется как инструмент дестабилизации Украины и геополитических торгов. Я не вижу для чего сейчас Путину отдавать этот инструмент добровольно или не добровольно.

Путин будет с помощью Донбасса пытаться взять под контроль всю Украину

Я думаю, что Путин будет с помощью Донбасса пытаться взять под контроль всю Украину и это уже зависит от нас, насколько это будет успешным.

Пока что определяет не экономика, а политика.

– Неужели в Кремле до сих пор серьезно верят, что Украина пойдет на выполнение Минских соглашений?

Сергей Гармаш: Я думаю, что никто на это и не рассчитывает. Потому что Минские соглашения обеими сторонами используются как инструмент истощения противника.

Также многое зависит от позиции США. Тут очень много «если».

Слушатель, Донецк: Конец года, денег все меньше, возможно ли такое и в Донецке, когда гайки будут окончательно завинчены?

Сергей Гармаш: Гайки будут закручиваться, потому что экономическая ситуация ухудшается. Когда нет хлеба, для того чтобы население не возмущалось, ему закручивают гайки. Вот в «ЛНР» это явная тенденция. Уже появилась луганская хунта. Они могут сдержать социальное напряжение. Точно так же может быть в Донецке.

– Возможна ли сдача территорий группировки «ЛНР» Кремлем? И нужно ли это Украине?

Алексей Кущ: Выборы в России нужно воспринимать как некую реперную точку. То есть, до этой даты мы будем видеть примерно сегодняшнее состояние вещей.

Затем России нужно будет определиться, что делать дальше с этими территориями. Здесь могут быть различные варианты, например, Приднестровский сценарий. Тогда России придется включить эти территории в свое экономическое пространство, интегрировать их, похоронить Минские договоренности.

Также есть вариант максимальных уступок Москвы, когда она реализует все свои интересы, которые имеет в Украине и как максимальный приз, который может дать – включение так называемой «ЛНР» в состав Украины. При этом, почти точно можно утверждать, что «ДНР» Россия не будет разменивать в этой игре.

Мы можем только догадываться от различных схем, которые разрабатываются в Москве.

«ЛНР» – это уникальный случай, чтобы доказать недееспособность Украины в плане практического выполнения Минских соглашений.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)