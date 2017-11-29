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Холмы города Сватово Луганской области могут стать восточным Буковелем? Активисты планируют уже этой зимой открыть первые трассы для катания на лыжах и санях в Луганской области. Признаются: до карпатских горнолыжных курортов им далеко, но и цель здесь другая – отвлечь детей от зависания в интернете и пропагандировать зимние виды спорта в восточном регионе.

В Луганской области никогда не было инфраструктуры для зимних видов спорта. Дети всегда сами мастерили себе горки и катались в яру на санках. Представительница благотворительной организации «Фонд разом» Татьяна Матвиевская говорит, организовать зимний лагерь развлечений и отдыха для молодежи и детей на пологих спусках холмов в Сватово решили, чтобы привлечь молодежь к активному зимнему отдыху.

У многих детей в Сватово нет возможности заниматься зимними видами спорта – отсутствуют деньги, чтобы купить необходимый инвентарь

​«Посмотрите на современных детей – слабые, бледные, а хотелось бы, чтоб у нас была сильная и активная нация. У многих детей в Сватово нет возможности заниматься зимними видами спорта – отсутствуют деньги, чтобы купить необходимый инвентарь. Поэтому вместо спорта дети выбирают то, что им доступно – интернет», – говорит Татьяна Матвиевская.

В зимнем лагере ждут первого снега

Сейчас идея лагеря в разработке, хотя и сделаны первые шаги. В самом лагере уже проводились фестивали и соревнования, такие как «Козацькі розваги». А вот для хранения лыжного инвентаря домики пока только в планах. Ждут и снег, чтобы наконец-то проложить первые маршруты.

Нужно проложить трассы, проверить их на безопасность. И только потом подпускать детей на холмы

«Нужно проложить трассы, проверить их, чтобы это было безопасно. И только потом подпускать детей на холмы. Но для этого нужен снег плотный, чтобы все не растаяло после первого же часа. Местные учителя физической культуры уже согласились нам помочь и трассы составить, и флажки расставить ограничительные», – говорит Татьяна.

Школы готовы помочь в организации зимнего лагеря

Татьяна Матвиевская говорит, что уже ведутся переговоры с будущими тренерами, которые согласятся обучать детей, а желающих оказалось уже немало.

У детей «загорелись» глаза, когда они услышали про возможность кататься на лыжах и санках

«Мы общались со школами, и у детей «загорелись» глаза, когда они услышали, что будет возможность кататься на лыжах и санках. Сложнее с инвентарем. Ведь его нужно очень много. Мы договорились со школами, что они первое время нам помогут со всем необходимым», – говорит Матвиевская.

Организатор зимнего лагеря признает: холмы Сватово не смогут конкурировать с карпатскими горнолыжными курортами. Хотя у команды организаторов серьезные амбиции, и хотелось бы из небольшого зимнего лагеря, где дети обучаются катанию на лыжах и санях, создать настоящий центр отдыха для взрослых и детей, где бы каждый желающий смог оценить красоту и прелести зимы.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)