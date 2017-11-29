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29 Листопад 2017, Київ 21:44
Суспільство

Луганщина будет иметь свой горнолыжный курорт?

Иллюстративное фото.

(Друкуємо мовою оригіналу)

Холмы города Сватово Луганской области могут стать восточным Буковелем? Активисты планируют уже этой зимой открыть первые трассы для катания на лыжах и санях в Луганской области. Признаются: до карпатских горнолыжных курортов им далеко, но и цель здесь другая – отвлечь детей от зависания в интернете и пропагандировать зимние виды спорта в восточном регионе.

В Луганской области никогда не было инфраструктуры для зимних видов спорта. Дети всегда сами мастерили себе горки и катались в яру на санках. Представительница благотворительной организации «Фонд разом» Татьяна Матвиевская говорит, организовать зимний лагерь развлечений и отдыха для молодежи и детей на пологих спусках холмов в Сватово решили, чтобы привлечь молодежь к активному зимнему отдыху.

У многих детей в Сватово нет возможности заниматься зимними видами спорта – отсутствуют деньги, чтобы купить необходимый инвентарь

​«Посмотрите на современных детей – слабые, бледные, а хотелось бы, чтоб у нас была сильная и активная нация. У многих детей в Сватово нет возможности заниматься зимними видами спорта – отсутствуют деньги, чтобы купить необходимый инвентарь. Поэтому вместо спорта дети выбирают то, что им доступно – интернет», – говорит Татьяна Матвиевская.

В зимнем лагере ждут первого снега

Сейчас идея лагеря в разработке, хотя и сделаны первые шаги. В самом лагере уже проводились фестивали и соревнования, такие как «Козацькі розваги». А вот для хранения лыжного инвентаря домики пока только в планах. Ждут и снег, чтобы наконец-то проложить первые маршруты.

Нужно проложить трассы, проверить их на безопасность. И только потом подпускать детей на холмы

«Нужно проложить трассы, проверить их, чтобы это было безопасно. И только потом подпускать детей на холмы. Но для этого нужен снег плотный, чтобы все не растаяло после первого же часа. Местные учителя физической культуры уже согласились нам помочь и трассы составить, и флажки расставить ограничительные», – говорит Татьяна.

Школы готовы помочь в организации зимнего лагеря

Татьяна Матвиевская говорит, что уже ведутся переговоры с будущими тренерами, которые согласятся обучать детей, а желающих оказалось уже немало.

У детей «загорелись» глаза, когда они услышали про возможность кататься на лыжах и санках

«Мы общались со школами, и у детей «загорелись» глаза, когда они услышали, что будет возможность кататься на лыжах и санках. Сложнее с инвентарем. Ведь его нужно очень много. Мы договорились со школами, что они первое время нам помогут со всем необходимым», – говорит Матвиевская.

Организатор зимнего лагеря признает: холмы Сватово не смогут конкурировать с карпатскими горнолыжными курортами. Хотя у команды организаторов серьезные амбиции, и хотелось бы из небольшого зимнего лагеря, где дети обучаются катанию на лыжах и санях, создать настоящий центр отдыха для взрослых и детей, где бы каждый желающий смог оценить красоту и прелести зимы.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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