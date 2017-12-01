(Публікуємо мовою оригіналу)

Святой Николай для детей из прифронтовых сёл Донбасса. Активисты Харьковского адаптационно-культурного центра организовали благотворительную акцию «Олени святого Николая», с помощью которой планируют исполнить мечту юных украинцев – подарить то, о чём просят дети в письмах. Сейчас в базе активистов более 1500 детей. Среди желаемых подарков – не только современная техника, спортивный инвентарь, игрушки и сладости, но и мир, здоровье и встречи с близкими. Осуществить мечту ребенка может каждый желающий.

«Здравствуй, святой Николай. Меня зовут Ксюша. Я помогаю бабушке и хорошо учусь. Я мечтаю, чтобы скорей приехала моя мама. Приглашаю Вас к нам в Станицу Луганскую», – пишет Ксюша.

​«Святой Николай, меня зовут Настя. Я учусь в 1-м классе. Я хочу научиться читать, писать и стать врачом, лечить детей. Я хочу небольшой подарок – детский медицинский набор и сладости», – пишет Настя из пгт Трехизбенки Луганской области.

«Дорогой святой Николай. Меня зовут Миша. Мне 8 лет. Очень хочу, чтобы мама с папой были вместе. А ещё хочу набор инструментов, только не игрушечных, а настоящих, чтобы помогать родителям. Я же уже большой», – пишет Миша из Луганской области.

«Здравствуй, святой Николай. Пишет тебе Агеев Эдик. Мне 10 лет, я живу в поселке Новотошковское Луганской области. Я хочу, чтобы закончилась война и перестали стрелять. Хочу получить какой-нибудь подарок», – пишет​ мальчик.

Таких писем в офисе Харьковского адаптационного-культурного центра уже более тысячи. А вот людей, готовых подарить детям счастье, пока меньше. Вы также можете стать участником акции «Олени святого Николая». Для этого нужно в социальных сетях акции выбрать ребенка из списка. Напротив каждого из них написано подарочное желание, а также прикреплена фотография детского письма. Напишите волонтёрам, что вы бронируете этот подарок, и отправьте его в Харьков в Адаптационно-культурный центр. И теперь вы тоже в команде святого Николая!

Сбор подарков проводят до середины декабря. А уже 19 декабря активисты отправятся в свой первый рейс святого Николая. Всего планируется около 10 выездов в 20 населённых пунктов прифронтовой зоны. Радио Донбасс.Реалии позже расскажет вам, как прошли встречи волонтеров с детьми.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)