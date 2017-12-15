(Друкуємо мовою оригіналу)

Благодаря Путину «Российская империя» подходит к своему логическому концу – такую мысль выразил журналист Сергей Лойко. Также, наблюдая за заявлениями президента России, эксперты все больше говорят о выводе российских войск с Донбасса. При этом утверждают, что «зазомбированные россияне будут вечно вставать с колен, но не сдадутся». Эти мнения укрепились после последней ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Хотя он неизменно продолжает свою политику относительно Донбасса, в озвученных им тезисах прослеживаются некие изменения. Чего не сказал российский лидер? И когда ситуация на Донбассе изменится? Это в эфире Радио Донбасс.Реалии обсудили писатель и журналист Сергей Лойко и эксперт по международному праву Максим Яли.

– На вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка Владимир Путин озвучил довольно известные тезисы о том, что в Украине произошёл государственный переворот, что выполнение «Минска» тормозит Киев и так далее. Также он коснулся темы присутствия миротворцев на Донбассе:

«Российской армии на территории Донбасса нет, но там действительно созданы определённые военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. Мы считаем, что это отвечает интересам людей, которые проживают на этой территории.

Та резня, и даже хуже, чем в Сребренице, будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами. И их ничто не остановит, в том числе обращение в правозащитные международные организации».

То есть Кремль будет продолжать такую политику, что они готовы уйти с Донбасса, готовы допустить миротворцев, но будет резня?

Максим Яли: Тут ничего нового. По вопросу Романа я видел нарезки с 2014 года. И разница между последними тезисами немного отличается в трактовке. В прошлом или позапрошлом году Путин говорил, что они не отрицают, что «они там есть» и выполняют, в том числе, военные функции. Сегодня эти военные российские уже стали милицейскими образованиями. Остальное мы слушаем уже четвёртый год.

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С моей точки зрения, дальше будет интереснее, будут изменения. Их вызовут как раз доклад финансовой разведки США, который должны обнародовать в американском Конгрессе. Он будет положен на стол президенту США как раз незадолго до президентских выборов в России – конец января, начало февраля следующего года.

Если серьёзно рассматривать этот вопрос, думаю, что американская сторона определённым образом, фрагментарно ознакомит Путина с этим списком. Будет много известных лиц, так называемых «кошельков» Владимира Путина. Он будет поставлен перед конкретным выбором.

Курт Волкер в одном из интервью чётко заявил, что он ожидает завершение насилия на Донбассе осенью следующего года. Тогда могут быть реальные шаги по размещению сил миротворцев ООН.

Президент России пойдёт на уступки под давлением и ключевым фактором – докладом финансовой разведки США, дальнейшими планами американской стороны по возможному замораживанию активов российских олигархов

Президент России пойдёт на уступки под давлением и ключевым фактором – докладом финансовой разведки США, дальнейшими планами американской стороны по возможному замораживанию активов российских олигархов. Вот это сдвинет переговоры с мёртвой точки по миротворческий миссии ООН. А до этого Путин будет гнуть свою линию, чтобы не дать повод называть себя слабаком перед президентскими выборами.

Кстати, думать, что ситуация будет меняться, что мы увидим другого Путина уже в ближайшие полгода, дают основания некоторые его последние шаги. Если последний срок Путина пойдёт под лозунгом «Крымнаш», то в следующем году будет корреляция внешнеполитическая. Потому что курс изживает себя и те экономические, политические издержки, которые Россия несёт, в Кремле понимают. Тот шаг, который даёт мне частично основания так говорить, заключается в решении Владимира Путина все-таки поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Ещё год назад была бы другая риторика.

– Сергей, вы лично не раз задавали вопросы хозяину Кремля. Какой был бы вопрос, если бы вы адресовали его Путину на последней пресс-конференции?

Сергей Лойко: Пресс-конференция – это не шоу ответов, а шоу вопросов. Всем понятно: что бы ни сказал Путин – это или какая-то жвачка, или ложь.

Если бы у меня была возможность, я бы тоже задал вопрос, как Цимбалюк, на который Путин бы не стал отвечать.

Я бы спросил, понимает ли он, что рано или поздно придётся вернуть Крым, если он не хочет развала России и экономического краха. И начинает ли он думать над вариантами, как это сделать.

– Сергей, на ваш взгляд, если оценить стратегически, готов ли Путин под давлением Запада, другими факторами отступить? Или упрямо будет держать эту линию любой ценой, даже себе во вред?

Сергей Лойко: Мне кажется, что Путин устал. И в его новом сроке то, как он начинается, – во всём сквозит нерешительность. Назначение Путина на пост президента России было корпоративным клановым решением. Как и решение, чтобы Путин продолжал свою деструктивную деятельность.

Путин сам заложник своей политики. Он не может уйти, потому что всё может закончиться Гаагой

Путин сам заложник своей политики. Он не может уйти, потому что всё может закончиться Гаагой. Поэтому он будет упираться до конца, до конца вести свой корабль дураков к печальной последней гавани. Потому что его просто не смогут отпустить люди, которые стали богаты благодаря ему.

Что касается Донбасса, то Путин продолжает свою старую песню «я не я, и лошадь не моя». Но если раньше он нагло, вызывающе врал, то сейчас он врёт как-то устало. Это начальная стадия выхода России с Донбасса.

Вообще обратите внимание на лексику. Он говорит «с лидерами непризнанных республик», а не «ЛНР» и «ДНР». Он в общем-то умывает руки. Войска не выводятся, но Путин уже активно отпускает тему. При этом он будет всячески продолжать подпитывать эту гноящуюся рану Украины.

Я рад, что Путин будет президентом России, потому что он должен довести Россию до краха

Поймите, в России украинские новости – самые главные новости, потому что Путин всё время пытается доказать гражданам для внутреннего пользования, что в Украине всё очень плохо, а у них всё очень хорошо. Поэтому военная авантюра на Донбассе нужна была по двум причинам: чтобы отвлечь внимание от Крыма и чтобы создать Украине источник раздражения, агрессии.

Но я думаю, что к концу следующего года мы можем рассчитывать на начало вывода российских войск с Донбасса. Честно скажу, я рад, что Путин будет президентом России, потому что он должен довести Россию до краха. Если он сейчас передаст кому-то власть, то начнутся псевдореформы, те же подлецы останутся на ключевых позициях. Россия потому и не стала демократической страной, что свобода ей досталась бескровно. Россия или погибнет, или получит свободу.

В этом ничего страшного нет, люди останутся на этой территории, но эта «Российская империя» благодаря Путину подходит к своему логическому концу.

– Максим, как вы считаете, действительно ли Путин – это своеобразное завершение имперского проекта, который продолжался многие столетия под названием «Россия»?

Максим Яли: Не соглашусь, чересчур оптимистичный взгляд.

Я всё-таки предпочитаю делать выводы по чётким аналитическим докладам тех же экономистов, которые делает и российская оппозиция, например, пределы устойчивости России. Достаточно реалистичная картина.

– Каковы же пределы устойчивости, на ваш взгляд?

Если россияне верят, что кругом одни враги, – они траву будут есть, но не сдадутся

Максим Яли: Первое, что мы должны понять и смириться, что Россия, её экономика, смогла адаптироваться к новым реалиям. То резкое экономическое падение в 2014–2015 годах замедлилось и начинается небольшой плюс. Да, это стагнация. Но тут включается российский менталитет. Условно говоря, если россияне верят, что кругом одни враги, как господин Путин сказал в отношении Северной Кореи, но, думаю, он уверен насчёт отношения своего населения, – они траву будут есть, но не сдадутся. Вот на это делается ставка, плюс активная пропаганда, а она работает как часовой механизм.

– Вы участвуете в телевизионных программах. Эти все шоу, что делают Киселёв, Соловьёв, – они сами в это не верят? Или действительно есть такая энергия «стоять до конца и бесконечно вставать с колен»?

Ключевая разница в том, что у украинского зрителя есть альтернативные точки зрения, он может видеть очевидную ложь. А большинство населения России всему верит на слово

Максим Яли: Они профессионалы. Соловьёв подлец, но профессиональный. В таких баталиях нужно быть очень подкованным. И оболванивать население России ему удаётся великолепно.

– Жёсткая циничная пропаганда, много лжи, но при этом она действует?

Максим Яли: Безусловно. Когда всё это начиналось, я перечитал Оруэлла «1984». Знаете, совсем разные впечатления. Реалии, которые частично имеют место и у нас в Украине. Но ключевая разница в том, что у украинского зрителя есть альтернативные точки зрения, он может видеть очевидную ложь. А большинство населения России всему верит на слово.

– Но «зомбированная», желающая жить на такой агрессии страна способна долго стоять в противодействии западным санкциям и так далее?

Максим Яли: Население, может быть, и способно, но сможет ли Путин измениться под давлением санкций и «слить» Донбасс? Сможет и «сольёт».

Мой оптимизм для Украины построен на том, что Путин показал: он готов «слить» и фактически «слил» так называемые «ДНР» и «ЛНР» ещё в 2014 году. И санкции против его ближайшего окружения, а по факту против него самого, при том что это его «кошельки», сыграли ключевую роль. Ведь он бы как минимум признал «ДНР» и «ЛНР», как он это сделал с Абхазией и Южной Осетией.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)