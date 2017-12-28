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Около 40 освобожденных 27 декабря пленных украинских военных и гражданских сейчас находятся в профилактической клинике Государственного управления делами. Там удалось побывать журналисту Радио Донбасс.Реалии.

В профилактической клинике Государственного управления делами находятся все гражданские и несколько военных, освобожденных 27 декабря.

Сейчас они все проходят обследование, так как у многих обнаружены залеченные травмы, а в результате заключения у людей обострились и хронические заболевания. Они рассказывают о физических издевательствах, особенно на начальном периоде заключения, сразу после того, как они попали в плен.

Определили сегодня, что ребро у меня в двух местах сломано. Сотрясение было. олевым телефоном подключали к рукам, ногам и электричество пропускали

Об избиениях и пытках в плену боевиков группировки «ДНР» рассказывает Иван Тиренко. До освобождения он находился в одной из тюрем Макеевки.

«Определили сегодня, что ребро у меня в двух местах сломано. Сотрясение было, нервы не в порядке – плен. Там конечно начали избивать, ломать, пытать. Электродами, всем. Тапиком – полевым телефоном подключали к рукам, ногам и электричество пропускали. Током бьет очень сильно. При этом нам рассказывали, какая Украина плохая, как нас тут ненавидят, что никому мы не нужны», – рассказывает Тиренко.

Все, находившиеся в заключении, с которыми удалось пообщаться, имеют травмы. У одного из освобожденных выбиты все передние зубы.

Врачи говорят о том, что им нужна еще и психологическая адаптация. Ведь сейчас на волне радости от освобождения они пребывают в приподнятом настроении, но с учетом того, что им довелось пережить, в дальнейшем может возникнуть много сложностей.

27 декабря на одном из центральных российских каналов был показан сюжет об украинском снайпере Александре Айсине. В сюжете показано, что он якобы разочаровался в том, что воевал за Украину и «больше не собирается защищать Порошенко».

Корреспонденту Радио Донбас.Реалии удалось поговорить с Александром. По его словам, российские журналисты снимали этот и подобные сюжеты, пользуясь тем, что пленные находятся под психологическим давлением в местах заключения. Он понимал, что если он скажет на камеру что-то, что не устроит «администрацию», то с ним могут сделать что угодно, вплоть до расстрела. Ведь он находится в бесправном положении пленного или заложника.

«Это же российские телеканалы. Вы знаете, какая там ситуация. Зашли, 4 раза открывали камеру. У какого-то там режиссёра не получалось снять. Еще раз повторили. Задают вопросы всякие: «Будете ли вы воевать?». А я знал, что они уедут и камера закроется», – говорит он.

Многие из освобождённых, кстати, опасаются того, что теперь их будет преследовать СБУ, потому что они находились в заключении у группировок «ЛНР» и «ДНР». Об этом им рассказывали, пока они были в заключении на оккупированной территории.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)